– Ha valaki a kormányoldali jelölttel szemben indul ellenzékiként, akkor nehéz olyan eredményt elérnie, ami győzelemre vezet – hangsúlyozta Pintér Attila. – Sok sikert kívánok a polgármesternek a város érdekében végzett munkájához. Kívánom, hogy sikerüljön Kaposvárt kimozdítani a helyzetéből. Nyilván ilyenkor az ember átgondolja, mit kellett volna másképp csinálni. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogy a mi erőforrásaink nem összemérhetőek a kormányoldali erőforrásokkal. Nekünk sokkal szerényebb lehetőségeink voltak. Bizonyos értelemben ez egy Dávid és Góliát küzdelme volt, vagy inkább Dávidok küzdelme, egy Góliát ellen – emelte ki Pintér Attila.

A polgármester-jelölt arról is beszélt, nyilván feltételezés, de egy teljes egység esetén olyan szavazókat is meg lehetett volna nyerni, akik amúgy nem biztos, hogy elmentek volna voksolni, mert kevés esélyét látták annak, hogy lehet győzni, és sikerrel támogatni egy ellenzéki jelöltet. – Nem tudtuk megteremteni az ellenzéki egységet, melynek nyilván sok oka van, ezt érdemes elemezni – mondta. – Én dolgoztam azért, hogy ez az ellenzéki egység létrejöjjön. Ez tette lehetővé ezeknek a pártoknak az összefogását. Szerettük volna, hogyha nemcsak az ellenzéki pártok és egy civil szervezet az amelyik ebben a tömörülésben benne van, hanem a többiek is. Valamilyen oknál fogva nem sikerült előteremteni. Hiszem azt, hogy nagyobb kedvet lehetett volna hozni a bizonytalanok számára, akik abban reménykedtek, hogy ezen a helyzeten érdemes változtatni –mondta Pintér Attila.

Hozzátette, az országos politika jelentősen tematizálta a helyi kampányt. Elnyomta a helyi problémákat és a helyi kérdéseket. – Ebből a szempontból remek húzás volt a kormánypárt részéről, hogy egyszerre valósította meg az önkormányzati és az EP-választást – hangsúlyozta.

A részletes eredményekről folyamatosan fejlődő cikkünkben olvashat bővebben.