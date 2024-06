Idén második alkalommal hívtak pénteken éjszaka is sportolásra a Mozgás éjszakáján. A rendezvény olyan népszerű, hogy Budapesten lezárták a Hősök terét erre az estére. Kaposváron a Városligetet lepték el a sportolni vágyók, ahol legalább tízféle mozgásformát lehetett kipróbálni. Nem volt mindig ennyire trendi mozogni, pedig annyi jótékony hatása van, hogy azt még felsorolni is nehéz. A rendszeres edzés fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a vérzsírszintet, a vérnyomást; az izommunka csökkenti a vércukorszintet, segít megőrizni az ideális testsúlyt. A testedzés a nyilvánvaló fizikai hatásai mellett a léleknek is jó, ugyanis segít a stressz csökkentésében, de tudományosan bizonyított tény, hogy javítja a reakcióidőt, ha rendszeresen sportolunk. Korunk lassan népbetegséggé váló kihívása, a demencia elleni küzdelemben is hatékony fegyver a sport. Ráadásul az agy természetes zsugorodó folyamatai is lassíthatóak, ha felállunk a fotelből és megmozgatjuk testünket.

Nem kell hosszútávfutónak vagy fitneszmodellnek lenni ahhoz, hogy egészségesebbek legyünk és jobban érezzük magunkat a bőrünkben. A Semmelweiss Egyetem ajánlása szerint heti minimum 150 perc mérsékelt aerob vagy 75 perc erőteljes mozgásra, illetve ezek kombinációjára van szükség. Ezt kiegészítve heti kétszeri izomerősítő edzés még jobb hatással van az egészségünkre. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem ész nélkül edzünk, hanem az ép elménkért.