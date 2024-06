Magyar rekorder pandagyűjtemény nyitotta meg kapuit a hétvégén Kaposhomokon. A Pandasarok rendezvényén kicsik és nagyok is jól szórakoztak, hiszen Rákóczi Dóra több ezer darabos pandakiállításon túl volt bohócműsor, arcfestés, légvár, pónik és egy VR szemüveget is kipróbálhattak az érdeklődők. Felléptek a taszári ovisok is, de egy pandával is táncolhattak a gyerkőcök. Az eseményen Biró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke is köszöntötte a részvevőket.