Rekordokat döntött a GROW Balaton

Minden korábbi várakozást meghaladva, 7 ország 349 bora érkezett be a GROW du Monde versenyre, amelyet harmadik alkalommal rendeztek meg, az idei évben Magyarország lehetett a házigazda. A Balaton Borrégió szervezésében minden balatoni borvidék bemutatkozhatott a 10 országból érkező zsűritagoknak, akik között több Master of Wine és Master Sommelier is volt. A Balatonfüreden megrendezett díjátadó ünnepségen május 31-én 5 trófeát adtak át a kategóriagyőzteseknek, ezen felül 17 platina, 82 arany-, 92 ezüst- és 82 bronzérem is gazdára talált.

Fotó: SZABO MIKLOS

Az olaszrizlingek legnemzetközibb megmérettetését 2021-ben indította el három borszakíró, a horvát Saša Špiranec, a szerb Igor Luković és a magyar Győrffy Zoltán. A GROW du Monde egy nemzetközi borverseny, amely az olaszrizling, graševina, grašac beli, laški rizling, welschriesling, ryzlink vlašský borokat gyűjti össze, de lényegében ugyanarról a fajtáról beszélünk. A világ minden tájáról érkezett borbírák (köztük több Master of Wine és Master Sommelier) a legjobb és legautentikusabb borokat keresik, amelyek abból a szőlőfajtából készülnek, amelyben az alapítók és a szervezők régóta és rendületlenül hisznek. Az idei évtől kezdve a Rizling Generáció, a rendezvény társszervezőjének kezdeményezésére a grow mint az olaszrizling szinonímája is felkerülhet a palackokra (akár kiegészítő megnevezésként), ami a nemzetközi piacokon előnyt és jobb felismerhetőséget is jelenthet. A harmadik GROW du Monde versenyen öt kategóriában hirdettek győztest Legjobb fiatal olaszrizling: Vino Gaube Laški Rizling 2023 (Szlovénia) Legjobb érlelt olaszrizling: Vinařtsví No. 44 Dunajovský Vlašák Pašák 2022 (Csehország) Legjobb édes olaszrizling: Galić Graševina "Mateo" Izborna berba 2018 (Horvátország) Legjobb narancs-/natúrbor: Vina Joannes Natura 2021 (Szlovénia) Legjobb olaszrizling alapú házasítás: Figula Pincészet Olasz&Furmint 2021 (Magyarország) A nemzetek éremtáblázata az alábbiak szerint alakult: Magyarország 8 platina, 48 arany, 54 ezüst, 47 bronz Csehország 3 platina, 7 arany, 5 ezüst Szlovénia 3 platina, 1 arany, 4 ezüst, 5 bronz Horvátország 1 platina, 13 arany, 18 ezüst, 20 bronz Szerbia 1 platina, 7 arany, 7 ezüst, 6 bronz Szlovákia 1 platina, 5 arany, 2 ezüst, 2 bronz Olaszország 1 arany, 2 ezüst, 2 bronz A GROW Balaton rendezvénysorozat öt napja alatt a zsűri tagjai, köztük Caroline Gilby MW, Ivan Barbić MW vagy Ronn Wiegand MW&MS több borvidékre ellátogattak, 5 mesterkurzuson vehettek részt, ezeken mintegy 70 balatoni borászat boraival ismerkedhettek meg. A Balaton Borrégió, a Rizling Generáció, a Balatoni Kör és a Pécsi Borozó magazin társszervezésében megvalósult esemény elsősorban közösségi összefogás és lelkes támogatók segítségével valósulhatott meg.

A rendezvény szakmai támogatói a Badacsonyi Borvidéki Tanács, a Balatonboglári Borvidéki Tanács, a Balatonfüred-Csopaki Borvidéki Tanács, a Balatonfelvidéki Borvidéki Tanács, a Balatonfüredi hegyközség, a Balatonlellei hegyközség és a Somlói hegyközség voltak.

