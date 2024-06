Sorban érkeztek a batéiak, hogy kinyilvánítsák véleményüket az önkormányzati és az Európa Parlamenti választáson. – Szerintem nagyon szoros lesz a polgármester-választás eredménye – vélekedett Máté, aki családjával együtt jött el voksolni.

– Szerintem jó lenne, ha a jövőben nem lehetne bárkiből polgármester, mert most úgy van, hogy nyolc általános nélkül, akár büntetett előélettel is jelöltté lehet válni – tette hozzá Anita. A házaspár szerint az EP választás eredménye is tartogat izgalmakat.

Hideg László és felesége 25 éve élnek a faluban, mindig élnek a választói jogukkal. – Azt szeretnénk, hogy mindenkinek egy kicsit jobb legyen – mondta Hideg Lászlóné. Mi a fiatalokért szavazunk, tette hozzá.

A települést 1996. óta vezető Zsalakó Ernőnek hat kihívója akadt az idei voksolásra.

– Nem tudom, mi történt amitől így megtáltosodtak, hogy ennyien polgármesterek akarnak lenni – vélekedett Béteri Ferenc, aki fontosnak tartja a szavazást, hiszen a település lakói dönthetik el, milyen irányba fejlődjenek tovább.

A Nemzeti Választási Iroda részvételi adatai szerint Batéban a 622 választásra jogosult állampolgár 29,42 százaléka járult az urnákhoz 11 óráig.