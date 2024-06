Mindig is nagyon szerettem tanulni, ezért is van több diplomám. Sok mindennel foglalkoztam, és úgy gondoltam, hogy az élettapasztalatom, a hitem akkor jó, ha át tudom adni a fiataloknak, a felnőtteknek. A Jóisten erre hívott engem, melyhez nagyon sok támogatást kaptam. A teológiai főiskolát is nappalin végeztem el. Amikor idejöttem Kaposvárra, akkor az egyháztól, a kaposvári, somogyi emberektől, a motorosoktól nagyon-nagyon sok szeretet kaptam.