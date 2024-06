A siófoki Hajóállomás mellett fekvő Rózsakert és az onnan induló parti sétány a helyi lakosok és a Siófokra látogató vendégek által is kedvelt parkja a városnak. A ma is látható Rózsakertet az 1930-as évek elején alakították ki, melynek felújítása 2021-ben kezdődött meg és 2024 májusára fejeződött be.

A Rózsakert felújítás első ütemében, 2021 nyarán, a parti sétány újult meg, térkő lapokkal burkolt sétány résszel, amely a Rózsakertet a Porecs térrel köti össze. 2021-22-ben a rózsalugasos részt alakították át modern stílusban. Felújították a régi pergolát és új rózsafuttató pergolákat helyeztek el. A parkban közel 11.000 növényt ültettek, köztük 6.000 rózsát, és a kertben automata öntözőrendszer biztosítja a növények megfelelő vízellátását.

A Rózsakert ékessége a körülbelül 500 m²-es központi szökőkút, amely 3-féle módon nyújt élményt. A kör alakú, változó magasságú vízsugarak mellett, 14 alacsonyabb vízsugár szórakoztatja a gyerekeket. A szökőkút különlegessége a 12 m hosszú, íves formában futó vízsugár, mely a Balatonba lövelli a vizet, alagutat formázva. A látványt fény- és hangjáték teszi még különlegesebbé.

A megújult Rózsakertben Varga Tamás szobrászművész által készített szobor is található, amely Varga Imrének, Siófok Város Díszpolgárának állít emléket.

Az Isztria sétány platánfákkal szegélyezett sétaútja 2023-ban újult meg, 2024-ben a park keleti része kapott új köntöst, közösségi terekkel és sétaútvonalakkal. Az új sétányrendszer modern szerkezetű, tört vonalakkal tervezett, biztosítva a jobb kihasználtságot és a szabadabb közlekedést. A középső térbe ivókút került, és a park modern térbútorokkal, pihenőpadokkal és hulladékgyűjtő edényekkel gazdagodott. A pihenni vágyóknak automata motoros napvitorlák biztosítanak árnyékot.

A park színvonalának fenntartását az automata locsolórendszer is biztosítja. A zöldfelületekre a Balaton közelsége miatt a magas vízállásnál vízzel borított talajt bíró fák kerültek, köztük tornyos tölgy, enyves éger és platánok.

Az átadó ünnepségen Lengyel Róbert polgármester köszöntötte az átadón megjelenteket, majd Kerekes Roland, a kivitelező önkormányzati VÜT Kft. ügyvezetője mondott köszönetet a kollégáinak a gyors és minőségi munkáért. Az átadó színvonalát az Egerszegi Akusztik zenekar muzsikája tette még ünnepibbé.