Gyuricza Csaba, a MATE rektora kiemelte: a KÁN Kaposvár és térségének, de egész Somogyországnak a legnagyobb rendezvénye. Egy olyan esemény, mely több tízezer látogatót vonz. Tavaly csaknem 40 ezren keresték fel a rendezvényt. – Rengeteg agrárkiállítás van az országban, azonban egyetlen kiállítás sem foglalkozik olyan mélységekben, annyira alaposan az utódgenerációval, mint a KÁN Egyetemi Napok – hangsúlyozta a rektor.

Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója a tájékoztatón arról beszélt, negyven szakmai szervezetet fognak össze az országban, összesen 12 ezer tenyésztő tartozik hozzájuk, akik 116 faját gondoznak. Hozzátette: ebben a régióban komoly hagyománya van az állattenyésztésnek, erre próbáljuk alapozni a tenyészállat kiállítást is.

Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke az eseményen elmondta, a 48. Országos Halfőző Versenynek is a KÁN ad otthont. A vándoreseményt minden évben más helyszínen szervezik meg. – Nekünk az egyik legfontosabb ténykedésünk a haltermelés mellett, hogy népszerűsítsük ezt az egészséges ételt, és növeljük a hazai halfogyasztást – mondta.

Németh István hozzátette: a halfőző verseny keretében csaknem 40 csapatnak biztosítanak halfőzési lehetőséget. Az érdeklődők három kategóriában, dunai, tiszai és vegyes jellegűben mérhetik össze tudásukat.

Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a gyerekeknek és a családoknak is több programot szerveznek. Arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, szalma-labirintussal, jurtafaluval és koncertekkel várják a kicsiket. Az élményliget színpadán fellép majd Kalap Jakab, valamint Tompeti és barátai. A KÁN sztárvendége – melyre külön koncertjegyet kell vásárolni – Rúzsa Magdi lesz. Vörös Péter arról is beszélt, a városi általános iskola első osztályosai ingyen jegyet kapnak. Előzetes regisztrációval a pénteki nap eseményeire a városi óvodák, iskolák diákjai is ingyen mehetnek be. A KÁN alatt ingyenes buszjáratot biztosítanak a belvárosból.

Korábbi fotóinkkal hangolódhatunk a rendezvényre.