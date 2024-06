Óriáskivetítőkkel is készültek a rendezők, hogy a hamarosan kezdődő foci eb-t bárhonnan nézhessék a benzingőz és sár szerelmesei.

Az őrület folytatódik a hétvégén is, hiszen éjszakai itineres tájékozódási verseny, quad kaland, vakvezetés és traktrohúzó verseny is színesíti a programot. De sokan készülnek a siratófal meghódítására és persze a sárgyorsulásra, amely minden évben a sok versenyző mellett népes közönséget is vonz, akik garantáltan nem mennek haza tiszta ruhában.

Nem értél oda a mai nap? Éld át a dagonya legjobb pillanatait, az alábbi videóval!