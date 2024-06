A Nyárköszöntő kulturális bemutató címmel meghirdetett esemény mintegy száz részvevőjét azonban e nélkül sem kellett biztatni, a társaságot ugyanis már a kezdetekkor emelkedett hangulat jellemezte. Nagy tapsot kapott Takács János, Zimány polgármestere, aki ebben a minősítésben az utolsó alkalmak egyikén köszöntötte a megjelenteket. Az elismerő fogadtatás nem volt véletlen, mivel személyében vármegyénk egyik ikonikus faluvezetője vonul vissza a közélettől, aki Varga Józsefné elnök szerint mindenkor szívén viselte az idősek sorsát, és segítette a lehetőségeihez mérten a szövetséget is. Nem véletlenül szinte már hazajárnak Zimányba a tagszervezetek, itt ugyanis mindenkor szeretettel fogadták őket és kiváló feltételeket teremtettek ahhoz, hogy pár órára minden gondjukat-bajukat elfeledhessék. Ez különösen annak tükrében jelent sokat, hogy a tagságok döntő többségét özvegyek és egyedülállók alkotják, akiknek a közösségük szinte a második családot jelenti. Hogy szeretnek egymás társaságában lenni, azt a zimányi rendezvény is ékesen bizonyította.

Sok klub megszűnt

Sajnálatos tény, hogy az utóbbi évtizedben a szövetséghez tartozó nyugdíjasklubok közel fele megszűnt és egyik-másik helyen a létszám is jelentősen csökkent. A fogyást nem sikerült megállítani, és csak bízni lehet abban, hogy a jelenlegiek még sokáig megmaradnak egymásnak. Ehhez persze új tagok felvétele is kellene, no meg az egyre idősödő vezetők kitartására is nagy-nagy szükség van, különösen Varga Józsefné elnök személye meghatározó, akinek a remek szervezőkészsége és fáradhatatlan munkabírása nélkül még nagyobb gondban lenne a szövetség.

A desedaiak találkozóira a kulturális műsorokban fellépők mindig alaposan felkészültek, magas szintű előadásokkal tisztelték meg társaikat. Így volt ez legutóbb is, amelyen nagyon szép versek hangzottak el Zima István, Bachman Andrásné és Veres Kálmánné előadásában, de a felhozatalban felnőtteknek szóló mese, vidám mondóka, táncos produkció és hangszeres előadás is szerepelt. Az énekkarok és szólisták is kitettek magukért, akik népdalokkal, magyar nótákkal és operettekkel varázsolták el a közönséget.

Végül minden fellépő csoport emléklapot kapott, a közös ebéd után pedig még egy jó darabig nótázgatással, beszélgetéssel múlatták az időt.