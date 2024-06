Két zsák táp járt ingyen, egy kérelmező pedig 35 csirkét vihetett haza, összesen 30 család vett részt a csirkeosztásban. Több mint ezer baromfit hozott autójával az őstermelő, aki elmagyarázta, hogy az avicolor kettős hasznosítású fajta, mert a jércék kiváló tojók, és a kakasok 4-5 kilósra is megnőnek.

A Családi Portaprogramot a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdette meg, és Gigén az önkormányzat hamar átvette a kezdeményezést.

– Már harmadik éve az önkormányzat saját forrást tesz a Családi Portaprogram lehetőségeihez – mondta Bálint Ildikó, Gige polgármestere. – Korábban még kacsákat is tudtunk szerezni, és most tele van a falu tojással, mert a tavalyi pipik rengeteget tojnak. Nálunk rákapott a lakosság, egyenesen a reneszánszát éli a tyúkok tartása, igazi sikertörténetről beszélhetünk. Már a következő pályázatot indítjuk el. Az egy éves programban az egynyári virágtól a gyümölcsfáig kaphat támogatást az, aki kertészkedni akar vagy a háztáji gazdaságát felélénkíteni, és ehhez az önkormányzat minden segítséget megad. Senkit sem akarunk elutasítani, ezért támogatjuk a jelentkezőket akkor is, ha többen vannak, mint az előírt létszám.