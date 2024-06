– Milyen indíttatásból alapították az iskolát, kik gondolták úgy, hogy ebben a pici faluban létrehozzák az intézményt?

– A Menedék Alapítvány Budapesten kezdett el szociális munkát végezni az 1980-as években, s ennek egyik ágaként jött létre a bodrogi szolgálat. Felújították a Sárközy–Nádasdy-kastélyt, s abban gondolkodtak, hogy olyan fiatalokat fogadjanak be, akiknek rehabilitációra van szükségük, s vidéken, nyugodtabb környezetben ez jobban működhet. Aztán inkább a prevencióra helyeződött a hangsúly, nevelőszülői feladatot vállaló családok költöztek ide, az ő gyermekeik számára gondoltak arra, hogy óvodát, iskolát hozzanak létre. Ebből az aprócska kis intézményből nőtte ki magát ez a nagy komplexum. Az óvodát 1989-ben, az iskolát 1994-ben indították el.

– Hova jutottak el a harminc év alatt?

– A kastélyépületben tizenöt gyermekkel kezdődött el minden. Ennyien voltak összesen egytől a negyedik évfolyamig. Ha az oktatási központot nézzük, akkor ma több mint 250 gyermekről gondoskodunk. Az iskolában 132 diák tanul, a bodrogi egycsoportos óvodában 18, a kaposvári Békevár Tagóvodában két csoportban 46 gyermek, a zeneiskolánkban, mely a kezdetektől működik, jelenleg 73 diák tanul nálunk zenét.

Fotó: Lang Róbert

– Minek köszönhetőek a közeli vármegyeszékhelyről is látszó eredmények?

– Részben az iskola egyedi, keresztyén jellegének. Amikor mi is elkezdtük itt az oktatást, sorra alakultak egyházi iskolák. A miénk azonban nem egy klasszikus egyházi intézmény, hanem egy felekezetközi oktatási központ. Az itt dolgozók életpéldáján és a keresztyén értékrendszer átadásán keresztül próbáljuk nevelni a gyerekeket. A mai napig nem tartunk felekezeti hittant, hanem bibliaismereti óra van. Azt szeretnénk, hogy az itt felnövő gyerekek, családok, de akár a munkatársaink is lehetőséget kapjanak arra, hogy megismerkedjenek azzal a fajta gondolkodással, életvitellel, ami Isten megismeréséből, a hozzá való kötődésből fakad.

– Az oktatás színvonalára mennyire figyeltek oda?

– Nem törekedtünk elitoktatásra, de fontosnak tartottuk a szilárd alapok felépítését. Erős befogadó jellege volt az intézménynek. A kezdetektől nagyon sok állami gondozott kisgyerek járt ide. Aztán később nyitottunk a sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok felé többféle területről is.

– Ez még most is így van?

– Ma is rendszeresen kapunk megkeresést különleges bánásmódot igénylő gyermekek befogadására. A tapasztalatainkból tanultunk. Mikor gyermekeket integrálunk, arra is figyelni kell, hogy a többség se szenvedjen kárt, és az ő számukra is egy befogadó, előrevivő közeg legyen. Mert hiába fogadunk be sok gyereket, ha nem tudjuk őket megfelelően támogatni. Ebben igyekszünk most egy jó arányt megtalálni. Törekszünk arra is, hogy a családokkal szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki.

– Nehéz feladat?

– A mai világban ez nem olyan könnyű. Azt érzékelem, hogy most egy kicsit zártabbak a családok. De hozzánk általában olyan családok hozzák a gyermekeiket, akik jobban igénylik, hogy egy közvetlenebb kapcsolat legyen az iskola és a szülői ház között. Sokan keresik azt a fajta védelmet, családiasságot, amit nyújtunk.