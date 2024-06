Az Evangélikus templom mögötti óvodában található Siófok 016. számú szavazókör már a reggeli órákban folyamatosan fogadta a szavazókörhöz tartozó környékbelieket. Ki autóval, ki kerékpárral érkezett, hogy leadhassa voksát. Nyolc óra után érkezőknek már számolniuk kellett 1-2 perces várakozással, de az emberek szépen váltogatták egymást a szavazófülkékben.

A szavazók barátságosan beszélgettek egymással, miközben a kiállított urnákba is elkezdtek gyűlni a borítékok. A szavazásra érkezők mindegyike egyetértett abban, hogy szavazni fontos dolog, hiszen egy részben a város jövőjéről, és egyrészt saját jövőjükről is döntenek ezekben a fontos pillanatokban.

Mint kiderült, a megkérdezettek mindegyike fontosnak tartotta, hogy eljöjjön szavazni, és sohasem hagynák ki a lehetőséget, hogy döntsenek a jövőjükről. "Kötelességünk szavazni" – mondták.

A szavazókörhöz tartozó lakosok egyértelműen elkötelezettek a részvétel mellett és mint hangsúlyozták, a szavazás nemcsak jog, hanem kötelesség is, amellyel befolyásolhatják városuk és országuk jövőjét.

A szavazókörben kilenc óráig 864-en voksoltak.