Új kormányablak nyílhat Siófokon, amelynek kialakítását nemrégiben dr. Neszményi Zsolt főispán jelentette be.

Somogy vármegyében jelenleg összesen tizenöt kormányablakban tudják ügyeiket intézni az állampolgárok, évente csaknem 400 ezren. A Siófoki járásban jelenleg két kormányablak működik, az egyik Balatonföldváron, a másik Siófokon. Az utóbbi leterheltsége mostanra rendkívüli módon megnőtt, ennek magyarázata többek közt az, hogy a város 24 ezres lélekszáma a nyári időszakban a kétszeresére-háromszorosára nő. Mindez indokolja, hogy új kormány­ablak nyíljon Siófokon.

Az állam tulajdonában lévő ingatlan, amely a Fokihegyen található egy társasház aljában, korábban is kormányhivatali célokat szolgált. Az új kormányablak tervezési munkálatairól dr. Neszményi Zsolt főispán elmondta azt is, hogy az ingatlan összesen 100 millió forintos beruházással újul meg, ahol a munkálatok végeztével, – várhatóan már a jövő évben – egy hat munkaállomásos kormányablakot vehetnek birtokba az ügyfelek és a hivatal munkatársai.

A tervezett kivitelezés során teljesen megújul a helyiség villamoshálózata, új vizesblokkokat alakítanak ki, hűtési-fűtési rendszert építenek ki, új burkolatok lesznek, valamint a bejáratot is áthelyezik.