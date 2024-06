A kreativitás, a logopédia, a mozgás- és a képességfejlesztés köré szervezték meg az egyhetes tábort. A foglalkozásokon nagycsoportos óvodások és első osztályosok vehettek részt. Többségében olyanok, akikkel korábban a szakszolgálat gyógypedagógusai még nem foglalkoztak.

– A tábornak pontosan az a célja, hogy azokat a fiatalokat is fejlesszük, akikkel nem vagyunk kapcsolatban, viszont a szülők esetleg úgy érezték, hogy gyermeküknek segítségre van szüksége – emelte ki Gyöngyösiné Ballér Krisztina, a szakszolgálat kaposvári igazgatója.

– A tanévben csaknem 6500 gyerekkel foglalkozunk és az a tapasztalatunk, hogy sok kisgyereknél mozgásfejlődésben és a nyelvi funkciók (beszédészlelés, értés, fonológiai tudatosság) területén van elmaradásuk. Ezeket a területeket a digitális világ negatívan befolyásolja – hangsúlyozta a szakszolgálat igazgatója.

Fotó: Lang Róbert

Leginkább az öt-, hat- és hét­éves gyerekeknél lehet tapasztalni képességbeli elmaradásokat. A logopédusok minden évben kötelezően szűrik az ötéves gyerekeket. Az idei tanévben 822 fiatalt vizsgáltak meg a kaposvári járásban, s kilencven (!) százalékuknak valamilyen logopédiai fejlesztésre lesz szüksége a következő tanévben.

– Ez egy jelentős és iránymutató szám – hangsúlyozta Gyöngyösiné Ballér Krisztina. – Az általánosságban elmondható, hogy inkább a fiúk szorulnak nagyobb fejlesztésre, ők olyan tízéves korukban érik utol a lányokat – tette hozzá.

Régi tervük

Gyöngyösiné Ballér Krisztina azt is elmondta, hogy már évekkel ezelőtt megszületett a fejükben a terápiás tábor gondolata, de eddig nem volt lehetőségük a megvalósítására. – Most viszont az új épületünkben lehetőség nyílt rá – mondta. – Kaposvári és környékbeli gyerekeket hívtunk meg a táborba, amely pénteken zárul. Az utolsó napon 11 órától a szülőket is várják a gyógypedagógusok, és egy ünnepség keretében „bizonyítványt” is kapnak a fiatalok.