Nem ismertek akadályt azok a versenyzők, akik megmérették erejüket, ügyességüket pénteken a szombathelyi Fő téren összeállított versenypályán. Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is neveztek a viadalra, hazánkból pedig a fővárosból és valamennyi vármegyéből érkeztek tűzoltók, közöttük több nő is. Valamennyi versenyző elszántan érkezett a versenyre, nem titkolt céljuk az volt, hogy önmagukat is legyőzve a lehető legrövidebb idő alatt, sérülés nélkül teljesítsék az erőpróbát.

Az idei évben a tűzoltóknak az erejüket egy versenypályára kellett csak összpontosítaniuk, de a gyorsaság ezúttal is döntő fontosságú volt. A hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók teljes védőfelszerelésben, a hátukon légzőkészüléket cipelve, vállukon egy tizenkilenc kilogrammos tömlővel futottak fel egy tizenkét méter magas állványra. A magasba feljutva egy tekercstömlőt kellett felhúzniuk, azt azután a kihelyezett kalodába helyezték, csak ezt követően futhattak le az emelvényről.

A feladat egy gerendadarab kalapácsolásával folytatódott, majd úgynevezett „C” sugárral lőttek célba. Talán a legnehezebb feladat a pálya végén várta őket, mert ott egy nyolcvan kilogrammos bábut kellett célba húzniuk. Az időmérés csak ezt követően fejeződhetett be.

A férfiak között a I. korcsoportban Ifj. Bodó László, a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület versenyzője bizonyult a legjobbnak, Vidák Balázs tűzoltó alezredes (Barcs HTP) a 11. legjobb időeredménnyel zárta a versenyt.

A II. korcsoport legjobbja Kiss János, a Bolhási Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tűzoltója lett. A 30 év alatti nőknél Tikász Ernesztina, a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület indulója hódította el az elsőbbséget, második helyezést Török Eszter, szintén a KÖTÉL Egyesület versenyzője szerezte meg, negyedik helyen végzett Szőke Hanna, a Bolhás ÖTE indulója. Az abszolút kategória magyar győztese pedig Ifj. Bodó László, a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület tagja lett, ő egy éven át őrizheti a legerősebb tűzoltónak járó vándorkupát (amely 2017 óta mindössze egyszer "hagyta el" Somogy vármegyét).