A pályázaton több, mint 1200 felső tagozatos és középiskolás diák mutatta meg, hogy elutasítják az iskolai erőszakot és csatlakoznak a „Fiatalok egy erőszakmentes jövőért” kampányhoz. Tájékoztatásuk szerint a kampányt és a pályázatot a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány hívta életre - Az út a boldogsághoz nemzetközi mozgalom keretén belül - látva az iskolákban egyre erősödő agressziót, bántalmazást, bullyinget, mely a diákok, a pedagógusok és szülők életét is beárnyékolja, megkeseríti. Az országos pályázaton keresztül a diákok kisfilmmel, zenével, rajzzal vagy verssel mutatták meg azt, hogy az erőszak milyen negatív hatással van saját, a diáktársaik, az osztályközösségük életére, valamint azt, hogy ők már döntöttek, és elutasítják egymás bántását, heccelését, cikizését, inkább az összefogást, egymás segítését és tiszteletét választják, valamint erre buzdítanak másokat is.

– A június elején megrendezett ünnepélyes díjátadóra nemcsak az ország különböző pontjairól, de a határon túlról is érkeztek pályázó diákok, szülők és pedagógusok egyaránt – közölték. – A díjátadót színesítette a diákok pályamunkáiból felállított kiállítás, valamint a díjátadón levetített filmek, illetve az élőben, a diákok által előadott fantasztikus és elgondolkodtatott dalok, versek.

Első helyen a kaposmérőiek

– A kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola ötödik a osztályosokból álló lelkes csapata vállalkozott arra, hogy csatlakozik a Fiatalok az erőszakmentes jövőért országos kreatív pályázat felhívásához: „Bántasz vagy Támaszt adsz? A döntés a Tiéd!” – tájékoztatta szerkesztőségünket Dénesné Szak Andrea osztályfőnök – Többféle kategóriában lehetett pályamunkát készíteni. Mi a videókészítést választottuk. Olyan témákat dolgoztunk fel és mutattunk be a kisfilmünkben, amelyek az osztályunkban vagy a kortárs közösségben nagyon aktuálisak. Fókuszba került a kiközösítés, a más kultúrából érkezők beilleszkedési nehézségei, egymás kinevetése és a nem megfelelő önismeret hiánya. A kisfilmhez nem csak jelenetek és képek készültek, hanem olyan idézetek is olvashatók, amelyek felszínre hozzák egy-egy probléma lényegét és rávilágítanak annak fontosságára. A díjátadóra Budapesten került sor. Nagy izgalommal érkeztünk a helyszínre. Annyit már tudtunk az előzetesen kapott e-mailből, hogy díjazottak lettünk, de álmunkban sem gondoltuk, hogy a videó kategória első helyezettjeként a mi csapatnevünk: „Mérői Kis Csibészek” hangzik fel. Elmondhatalan örömmel és büszkeséggel álltunk fel a színpadra átvenni a 100 000 forintos díjat. Ez a pályázat nem csak az első helyet hozta meg számunkra, hanem sok tapasztalással és élménnyel lettünk gazdagabbak, amelyek segítenek nekünk, hogy jobb emberré váljunk és megtaláljuk az arany középutat a békés egymás mellett élés útvesztőjében.