A férfiaknál Kalmár Gábor nyert, ő lett Csokonyavisonta legerősebb embere is. Második helyen végzett az 57 éves csurgói Szabó Ferenc, a harmadik helyet a helyi Edesár István szerezte meg. Gorján Gábor megjegyezte: szeretnének hagyományt teremteni és minden évben megrendezni a Xantus kupát.

– A versenyzők 70 százaléka most először vett részt ilyen megmérettetésen és szeretnénk elérni, hogy legyen egy nemzetközi verseny is, amelyen az itteni helyezettek is indulhassanak – tette hozzá. Legközelebb szeptember 15-én a bolhói Dráva Kupán bizonyíthatnak az erős emberek.

A szombati nyárindító juniálison szkander bemutatót és versenyt is tartottak a Kadarkúti Szkander Egyesület szervezésében. Volt meggymagköpő, sodrófa hajító és kötélhúzó verseny is a helyi piactéren. A Tegyünk Csokonyavisontáért Egyesület pogácsasütő versenyt is szervezett, finomabbnál finomabb tepertős, krumplis és sajtos pogácsákat lehetett kóstolni.