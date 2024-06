– Egy elvesztett választást követően, közel öt év polgármesteri szolgálat után szólhatok most, Barcs Város Napján – mondta Koós Csaba polgármester. – A város ünnepe nem a politikai csatározásról szól, ez a barcsiak közösségének ünnepe. A miénk és az önöké. Így az első szó a köszöneté. Hálás vagyok, hogy szolgálhattam ezt a települést, alakíthattam a sorsát, szólhattam, amikor más hallgatott, cselekedhettem, amikor más tétlen maradt. Nyilván nem tehettem ezt tökéletesen, mindenkinek tetsző módon, de munkámat a legjobb tudásom szerint próbáltam végezni.

Koós Csaba kiemelte: szeretett településük 45 éve kapta meg a városi rangot. Több aranykort jegyeztek fel Barcs történetében, 1880 után itt volt hazánk második legnagyobb gabonatárolója, amelyet külföldi cégek is szívesen béreltek. Barcs kikötője bonyolította a drávai teherforgalom 70 százalékát, 1896-ra Barcs vasúti csomópont és járási székhely, a századfordulóra Somogy második legnépesebb települése. Sújtotta Barcsot Trianon, a vörös évtizedek, a jugoszláv és a szovjet blokk szembenállása, s a délszláv háború miatti lezárások. Az is elhangzott: üdítő fellendülést hozott a bevásárlóturizmus, az akkor épült szórakozóhelyek, üzlethelyiségek egy része azonban ma is jobb sorsát és üzemeltetőjét várja. Arról is szólt: együtt örülhettek a megújuló iskoláknak, óvodáknak, strandnak, kultúrháznak. Befektetőre vár az iparterület, tovább épül a sportcsarnok, pergola készül a Hősök terén, kezdődnek az út felújítások. Koós Csaba azt mondta: az előző és a mostan ciklus idején összesen 5,6 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Barcsra.

Az ünnepségen több elismerést adtak át, a díszpolgári kitüntető címet Szemere Antal Rezső építészmérnök kapta, Horváth Gábor sportreferens, Kocsis Tibor, a Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ barcsi irodavezetője valamint a Kistérségi Járóbetegellátó Központ Kollektívája a Barcs Városáért kitüntetést vehette át.