Hatalmas mosollyal, öleléssel, kézfogással és kedves szavakkal üdvözölték egymást az egykori főiskolások az egyetem tanácstermében. Többen össze is álltak egy-egy fényképre, hogy megörökíthessék a jubileumi találkozást. Az ünnepségre sokakat családtagjaik, gyermekeik, unokáik is elkísértek. Bakos Imre állattenyésztő üzemmérnök az ötven évvel ezelőtt készült oklevélátadó ünnepség meghívóját is a kezében szorongatta.

Mi a hőskorban kerültünk bele a mezőgazdaságba.

– mondta érdeklődésünkre Bakos Imre.

Akkor az állattenyésztés területén nagyon sok fejlesztés valósult meg, és a fajtaváltás is jellemző volt. Akkor indultak el a Holstein-fríz tenyészetek, lecserélve a részben magyar tarka fajtákat. Sokan álltak át a tejtermelésre, és megújultak a régi telephelyek.

– mesélt az ötven évvel ezelőtti változásokról a díszdiplomás mérnök. Bakos Imre arról is beszélt, igaz már nem aktív, de fia vállalkozásán keresztül belelát az állattenyésztés mostani működésébe. Azt tapasztalja, egyre kevesebb a munkaerő, nehéz megfelelő, lelkiismeretes szakembert találni, és gyorsan fejlődik a technológia is.