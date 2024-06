Ha egy lottónyereményről hallok, mindig eszembe jut a világ legszerencsésebb embere címet elnyerő horvát férfi. A zenetanárként dolgozó Frano Selak nem kevesebb, mint 7 balesetet élt túl, néhányat közülük hajmeresztő módon. A mázlisorozata 1962-ben kezdődött, mikor egy vonaton utazott, de a járat felborult, és a jeges folyóba zuhant. Ép bőrrel halászták ki. Később kis híján repülőszerencsétlenség áldozata lett, de ezt is túlélte, méghozzá úgy, hogy egy szalmakazalra pottyant. Autóbalesetek és tüzek tarkították a további életútját, sőt idős korában még el is gázolták, de kisebb karcolásokkal megúszta.

Élete vége felé a házassági évfordulóját megünnepelve vásárolt egy sorsjegyet Horvátországban, és el is vitte a főnyereményt, mai pénzben 262 millió forintot. A korabeli újságok címoldalán virított a mosolygós, kövérkés, kopasz férfiú. A pénzt szétosztotta a barátai és a családtagjai között, majd vett egy kis szigetet, ahol kápolnát épített. Végül 2016-ban 87 évesen hunyt el úgy, hogy a templom megépítése után csak egy csípőprotézisre való pénzt tartott meg magának.

A szerencse vak, de mindenki azt szeretné, ha Fortuna azért valahogy mégis rajta tartaná a szemét. Arról azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az is szerencse és áldás, hogy egészségesek vagyunk, és ha ugyanezt elmondhatjuk a családtagjainkról. Bár ezen a héten is elvitték a főnyereményt a hatos lottón, lefogadom, hogy a somogyi lottózók mégsem maradnak üresen.