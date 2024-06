A „kitolt” tanévnek köszönhetően a napokban veszik kézbe bizonyítványukat az általános és középiskolások, a pedagógusok záróértekezletre készülnek, a maturandusokról is eldőlt már: megértek, és megkezdhetik „menetelésüket” a nagybetűsbe. Van, aki kalandot kalandra halmoz a nyáron, míg mások felszolgálónak állnak augusztus közepéig a forgalmas balatoni büfékben, vendéglátóhelyen, és kétszer annyit keresnek, mint 50-hez közelítő szüleik. Némi zsebpénzt gyűjtenek a kezdeti egyetemi évekre. Merthogy apa és anya sem bír mindent. Legalábbis sok somogyi családban. Még akkor sem, ha a nagyik szeretetperselyükből gálánsan megajándékozzák „kisunokájukat”, hiszen nekik örökre azok maradnak nyakigláb kamaszfiúból lett férjként, eladósorba került leányként is.

A korral változtak ugyan az igények, a lehetőségek, ám a legtöbb családban a szülők próbálják valami maradandóval meglepni csemetéjüket a vakáció idején. A mai trend: minél több élményt adni. Nincs is ezzel gond, ha van rávaló. Erdei, lovas, csillagásztáborok csábítanak csillagászati összegekért, gyönyörű hazai helyszínek hívogatnak – ráadásul régóta szerepelnek a család bakancslistáján –, de igézően hat a tengerparti nyaralás is sokcsillagos luxus­szállodában. Sok esetben azonban „csak” a nagyszülők portája marad. Szerencsére. Kakaskukorékolással, violaillattal, nyálcsordító kajszival, közösen befőzött málna- és ribizlilekvárral, és belekóstolva a kovászos uborka készítésének titkaiba, netán elsajátítva a „szénagyőttés”, a petrencerakás fortélyait…

Az élményadás lényege, hogy a gyerek érezze: szeretetből kapja azt, amit kap, ráadásul olykor komoly lemondás árán, hogy ki ne billenjen egyensúlyából a családi költségvetés. Ugyan ismert az infláció mértéke, mégsem inflációkövető a fizetésemelés. Már ha van egyáltalán…

Egy biztos: a nyár nem a pénztárcakímélő attrakciókról szól. Soha nem szólt erről, de kell, hogy jusson lehetőség a minőségi időre, telefonnyomkodás, tévé előtti tespedés helyett a tartalmas, akár aktív pihenéssel egybekötött, élménygazdag családi együttlétre.

Különben üres marad a szeretettankunk, és ezt ősszel rögtön megérzi a környezetünk.