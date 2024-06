– A barcsi ipari park átadásán elhangzott beszédében kiemelte, hogy különös figyelmet érdemel a határvidék. Miniszter úr, ez mit takar pontosan?

– A határ mentén élni egy speciális élethelyzet. Sokat dolgozunk a térség országgyűlési képviselőjével, Szászfalvi László képviselő úrral és Koós Csaba polgármester úrral azon, hogy Barcs a horvát határmentiségéből csak profitálni tudjon. Nagyon fontos az M60-as út megépítése és a 68-as főút korszerűsítése, és mivel hosszú távon gondolkodunk, ezért megkezdődik az új Dráva-híd tervezése is. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy ipart és beruházásokat tudjunk telepíteni a térségbe, amelyek magukkal hozzák a munkahelyteremtést is. A barcsi ipari park a kormány 680 millió forintos támogatásával jött létre 11 hektáron, átadását követően pedig hamarosan a beruházók is megérkeznek majd ide.

– Háborús időszakban is jöhetnek befektetők?

– Kaposváron egyszerre 3 gyár építése is zajlik, ez egyenes következménye annak a 30 éves fejlődésnek, amelyen a város keresztülment. A beruházók érzik a városvezetők kiszámítható, stabil és megbízható működését és a nehéz időszakokban még inkább értékelik azt. Magyarország nagy előnye a háborús időszakban, hogy hazánkról a vállalatok és a gazdasági szereplők tudhatják, hogy nálunk mindig stabilitás van, és mindent megteszünk azért, hogy a beruházások és az emberek továbbra is biztonságban, nyugalomban legyenek. A kiszámíthatóság a nehéz körülmények között hozza meg igazán az eredményét.

– Még ellenszélben is?

– A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy jól láthatóan mi vagyunk a háború utolsó európai akadálya, és ezért minden létező tisztességtelen eszközt is bevetnek velünk szemben. A belga külügyminiszter nyilatkozata alapján akár ki is zárnának minket a közös európai döntéshozatalból. Kaposváron és Marcaliban is arra kértem ma az embereket, hogy menjenek el szavazni, és hozzanak világos döntést háború és béke ügyében. A minél nagyobb győzelem, egy minél nagyobb erőt mutat, és biztosítja Magyarország háborúból való kimaradását.