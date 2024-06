A portál arra is kitért, hogy ekkortól a keleti országrészt (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal kapcsolják össze a Balatonnal. A Volánbusz az ország számos térségéből helyközi és helyi járataival idén is megkönnyíti a Balatonnál nyaralók és kirándulók közlekedését, illetve az ország számos térségéből biztosít közvetlen eljutást a tóhoz. Az utasok visszajelzései alapján, pilot jelleggel a nyári menetrendi időszakra fakultatív helybiztosítási lehetőséget vezettek be a Kék Hullám, a Tópart és a Balaton InterCityk 300 forintos helyjeggyel igénybe vehető kocsijaiban a vonatok helyjegy nélküli, azaz a Balaton-parti szakaszán, továbbá a Szombathelyig közlekedő Kék Hullám IC vonatok esetében egészen Szombathelyig. A főszezonban a helyjegyet váltó utasoknak így garantálható az ülőhely a part mentén amúgy felármentesen igénybe vehető InterCityken. Az utazáshoz a MÁV-VOLÁN-csoport új útvonaltervező-szolgáltatását, az EMMA-t érdemes használni. Az emma.mav.hu oldalon bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan megtervezheti utazását akár vonattal, akár autóbusszal, vagy pedig ezek kombinációjával szeretne eljutni a Balatonhoz. A weboldalakon áttekinthető felületen mutatják be a balatoni utazási lehetőségeket, kínálatot, hogy utasaink még könnyebben választhassák ki a megfelelő vonatot, buszt, illetve a szükséges jegyeket, bérleteket: a vasúti ajánlatok itt tekinthetők meg, a Volánbusz által biztosított Balaton környéki utazási lehetőségekről pedig a Volánbusz honlapján olvashatnak.

A vasúti távolsági utazások száma országos szinten növekszik; a turisztikai és szabadidős célú utazások esetében is egyre népszerűvé válik a vonatozás, ez a balatoni előszezonban is megmutatkozott. A vármegye- és országbérletek népszerűsége miatt erősödő növekedés jellemző a Balatonhoz közlekedő InterRégió és sebesvonatok esetében is, amelyek helyjegy nélkül is igénybe vehetők. A Vízipók sebesvonatok kapacitását idén megnövelték, hogy még kényelmesebb legyen az eljutás a magyar tengerhez. Az osztálykirándulások jelentősen növekvő száma miatt új vonatot indítottak Zánkára a Nyugat-Dunántúl felől, valamint a Kék Hullám expresszvonatokat is maximális férőhellyel közlekedtették. Május 25-től frissített kínálattal indultak el a főváros és Keszthely közötti Balaton InterCityk étkezőkocsijai is, így a fedélzeti vendéglátás ismét – a nyári időszak egészében – elérhető a déli parton közlekedő InterCityn. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló főszezoni menetrend a vakáció ideje alatt, június 22-től szeptember 1-jéig lesz érvényben, azt követően pedig szeptember 22-ig az utószezoni menetrenddel biztosítanak továbbra is gyakori eljutást a magyar tengerhez. Az utóbbi években a főváros és a Balaton között már megszokhatták az utasok a Balaton, a Tópart és a Kék Hullám InterCityket, a Déli->Parti és Katica InterRégiókat, valamint a Vízipók sebesvonatokat, amelyeket idén is a nyári menetrendben megszokott sűrűséggel vehetnek igénybe. Június 22-től a keleti, délkeleti országrészt is közvetlen járatokkal kötik össze a Balatonnal, így Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét és Szolnok térségéből is kényelmesen, átszállás nélkül lehet eljutni a magyar tengerhez. Az elmúlt években népszerű vált Jégmadár Expresszvonat Dunakanyart a Velencei-tóval és a Balatonnal összekötő járatuk, amelyet tavaly az előszezontól utószezonig több mint 51 ezren vettek igénybe. Hétvégenként két egységnyi emeletes KISS-ben több mint 900 utas számára biztosítanak ülőhelyet, ilyenkor ez az ország legtöbb ülőhelyet biztosító járata. A Jégmadár július 8-tól augusztus 23-ig hétköznaponta is fog járni. Várhatóan júliusban már itt is forgalomba állnak a nagyobb kerékpáros befogadóképességű emeletes járművek. Az utazások kiszámíthatósága érdekében erre a járatra ezután is kötelező marad a kerékpárjegy és a kerékpárhelyjegy váltása (650 Ft). A járatra az utasoknak helyjegy váltása kötelező, de a Balaton-part menti utazásokkor helyjegy nélkül lehet utazni. A Dunántúli nagyvárosokból is minden nap plusz vonatok indulnak a tóhoz: Győrből a Tanúhegy Expresszvonat, Szombathelyről a Lesence expresszvonat és Kék Hullám InterCity, Pécsről pedig a Fenyves Expresszvonat. Az éjszakai bagolyvonatok már nem csak a déli partot, hanem hétvégenként az északi part településeit is összekötik egymással és a fővárossal. A déli parton minden éjszaka kétóránként közlekednek majd Budapest és Keszthely között, hétvégén pedig óránkénti eljutási lehetőség lesz Budapest és Fonyód között, a déli part nyári fesztiváljainak ideje alatt éjszakánként pedig még ennél is sűrűbben utazhatunk vonattal. Az északi parti bagolyvonatokhoz Révfülöp vasútállomáson a Volánbusz csatlakozó éjszakai járatokat biztosít a Káli-medencébe. Péntek és szombat éjszakánként „Káli-kör” elnevezésű, 7702-es vonalszámú autóbuszok közlekednek Tapolcáról Révfülöpre és vissza, Gyulakeszi, Káptalantóti, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Balatonhenye és Kővágóörs települések érintésével. A Volánbusz által üzemeltetett Tihanybusz-járatok száma bővül a vakáció ideje alatti hétvégeken. A menetrendi fejlesztésnek köszönhetően hétvégente 9 és 18 óra között már 30 percenként indulnak az IC-vonatokhoz csatlakozó körjáratok Balatonfüred és a félsziget között. Fotó: Mészáros Annarózsa