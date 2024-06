Hétvégenként két egységnyi emeletes KISS-ben több mint 900 utas számára biztosítunk ülőhelyet, ilyenkor ez az ország legtöbb ülőhelyet biztosító járata. A Jégmadár július 8-tól augusztus 23-ig hétköznaponta is fog járni. Várhatóan júliusban már itt is forgalomba állnak a nagyobb kerékpáros befogadóképességű emeletes járművek. Az utazások kiszámíthatósága érdekében erre a járatra ezután is kötelező marad a kerékpárjegy és a kerékpárhelyjegy váltása. A járatra az utasoknak helyjegy váltása kötelező, de a Balaton-part menti utazásokkor helyjegy nélkül lehet utazni.

A Dunántúli nagyvárosokból is minden nap plusz vonatok indulnak a tóhoz: Győrből a Tanúhegy Expresszvonat, Szombathelyről a Lesence expresszvonat és Kék Hullám InterCity, Pécsről pedig a Fenyves Expresszvonat.

Arról is beszámoltak: az éjszakai bagolyvonatok már nem csak a déli partot, hanem hétvégenként az északi part településeit is összekötik egymással és a fővárossal. A déli parton minden éjszaka kétóránként közlekednek majd Budapest és Keszthely között, hétvégén pedig óránkénti eljutási lehetőség lesz Budapest és Fonyód között, a déli part nyári fesztiváljainak ideje alatt éjszakánként még ennél is sűrűbben utazhatunk vonattal.

Jegyváltás

– Az utasforgalom folyamatos emelkedése miatt minden korábbinál fontosabb, hogy utasaink lehetőleg elővételben, akár napokkal az utazás előtt váltsák meg a jegyüket, helyjegyüket ezáltal – a lehetőségeink figyelembe vételével – az igényekhez jobban tudjuk igazítani a férőhelyeket és zökkenőmentesebb lehet az utazás – közölte a MÁV. A helyjegy váltása – a Balaton-part menti szakaszok kivételével – valamennyi balatoni InterCity és expresszvonatra kötelező.

A kerékpárosok számára egységes tarifával, a garantált férőhely érdekében minden balatoni járat esetében kerékpárhelyjegy váltási kötelezettséggel és jelentősen növelt kapacitással készülnek. A jegyvásárláshoz érdemes a MÁV applikációt, valamint az ELVIRA-t használni, mint a legegyszerűbb, leggyorsabb jegyváltási módot. Júniustól már a Volánbusz jegyeit is meg lehet vásárolni az online felületeinken.