– Az elmúlt több mint száz évben el kellett tűrni azt is, hogy nagyapáink, apáink négy állampolgárságot is megéltek – mondta Dupka György. – Ez azt jelenti, hogy semmi sem örök. Az országok jönnek-mennek, de mi maradunk, mint a kő. A sok háborús vihart megélt Kárpátalja most a harmadik világháború küszöbén küzd a túlélésért. Azért, hogy ne adjuk fel szülőföldünket. Maradjunk meg ott magyarnak, ahol elődeink már küzdöttek. Nehéz időszakot élük. A sajtóban több helyen azt mondják, majdnem három éve folyik a háborús helyzet. Ez nem igaz! A kárpátaljaiak esetében már 2014 óta tart a háború. Az akkori testvérháború, polgárháború idején már soroztak be a kárpátaljai fiúkat, és az anyák már akkor könnyes szemmel vették tudomásul, hogy fiaik nem térnek haza – emelte ki.

Fotó: Lang Róbert

Dupka György a Berzsenyi parkban található Trianon emlékműnél arról is beszélt, a két és fél év alatt kialakult totálisabb háború még nagyobb megpróbáltatás elé állította a kárpátaljaiakat, de eddig állták a sarat. Ezért köszönet illeti a történelmi egyházakat, a civil szervezeteket és mindazokat, akik ott maradtak, hiszen a 18 és 60 év közötti férfiakat nem engedik ki az országból. A történész elmondta, egyre több koporsó érkezik Kárpátaljára, nemzetiségtől függetlenül egyre több embert visznek el a frontra. Dupka György hozzátette, büszke a kaposváriakra, hogy ezekben a nehéz időkben lélekben, testben velük vannak, és adományaikkal próbálják csökkenteni fájdalmunkat, erősíteni lelküket.