Több rétegben kerül a piros vegyesgyümölcsös lekvár és a pisztáciakrém a mascarpone-s alapú fagyira, majd marcipános focilabdákkal is díszítik. Így teszik ki a pultba az idei szurkolóit fagyit Balatonmáriafürdőn.

- Az elmúlt két labdarúgó Európa-bajnokságra is készítettünk Hajrá magyarok! elnevezésű fagyit, most sem hagyhatjuk ki. Ahogy a magyar labdarúgó-válogatott, mi is felkészülési időszakban vagyunk, folyamatosan teszteljük a fagylaltot és a díszítést is tökéletesítjük az Eb-rajtig – mondta Somodi János, a Florida Fagyizó fagylaltmestere.

Marco Rossi, szövetségi kapitány tiszteletére olaszos-magyaros ízvilágú piros-fehér-zöld fagylaltot készítettek Balatonmáriafürdőn, ahol a 3 évvel ezelőtti szurkolói fagyit gondolták újra.

- Sajnos nem leszünk ott a labdarúgó Európa-bajnokság magyar vonatkozású mérkőzésein, ahogy a párizsi olimpián sem tudunk nézőként részt venni. Itthonról mi ezzel a szurkolói fagyival drukkolunk a magyar sikereknek ezen a nyáron – mesélte Pálfi Attila, a fagyizó tulajdonosa. – Szeretjük az ízek variálását, a kísérletezést. 2016-ban egy gyömbéres, limonádés, szamócás szurkolói fagyit készítettünk. Három éve váltottunk a mascarpone-s, pisztáciás ízre, amelyet feldob a pirosgyümölcsös lekvár. Ebbe epret, málnát és ribizlit főztünk össze – tette hozzá Pálfi Attila.