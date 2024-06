Mára már a világ legeldugottabb zugaiba is megérkezett a világháló. Egy elzárt amazonasi törzs Elon Musk műholdhálózatán keresztül csatlakozott az internethez, ám tagjai azonnal függővé váltak (The New York Times). A cél az volt, hogy a kétezer tagot számláló népcsoport felvehesse a kapcsolatot a hatóságokkal vészhelyzet esetén, például kígyómarás miatt.

Boldogok voltak a nettől, de aztán a fiatalok ellustultak

A szupergyors internet azonnal átalakította az életet: annyira internetfüggők lettek az emberek, hogy sokszor még a saját családjukkal sem beszélnek. Egy 73 éves bennszülött elmondta, hogy először mindenki boldog volt a nettől, azonban a fiatalok lusták lettek. Az őserdőben ha nem vadászol, nem halászol és nem műveled a földet, akkor nem eszel – vázolta a helyzetet. Viszont most sok fiatal egész nap a telefonját nyomkodja. Lövöldözős játékokat játszanak, többen internetes csalások áldozatai lettek, mert nem rendelkeznek megfelelő digitális ismeretekkel, és sokan idegenekkel csevegnek naphosszat. Jó páran függővé váltak a közösségi médiától és netes pornótól.

A törzs vezetői attól tartanak, hogy a szájhagyomány útján terjedő történelmük és a kultúrájuk örökre elveszhet. Ezért jelentősen korlátoznák az internethasználatot, de kérdés, hogy mit szólnak hozzá a fiatalok. Nekik már emlék sem lesz egy internet előtti nyár.