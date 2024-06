Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, kedden Siófokon átadták a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) 8. mentőmellény-állványát, amelynek apropóján Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke, szenvedélyes és kemény hangvételű előadásában osztotta meg a legfontosabb tudnivalókat a gyermekek számára elérhető mentőmellényekről.

A vízimentők elnöke kíméletlenül rávilágított a mentőmellények és az úszás segítő mellények közötti különbségekre, amelyek életmentők lehetnek a nyári strandolások során.

– A két konstrukció között nagyon fontos különbség van: amelyiken van gallér, az a mentőmellény, amelyiken nincsen, az csak úszás segítő vagy sportmellény. Nyilvánvalóan az is jobb, mint a semmi, mert fenntart bennünket, de a mentőmellény gallérja gyakorlatilag minden fejformát átölel. Ez azért fontos, mert ha valaki eszméletlenül érkezik a vízbe, akkor is biztosítja, hogy a feje a víz felett maradjon – érvelt a mentőmellények fontossága mellett Bagyó Sándor, miközben a különleges kialakításáról is részletesen beszélt:

– Minden mentőmellény konstrukciója azon alapszik, hogy a felhajtóerő a mellény elülső részén található, ami lehetővé teszi, hogy a viselője mindig a hátára forduljon a vízben. Ez a kialakítás biztosítja, hogy a mentőmellény viselője mindig a megfelelő pozícióban maradjon, hogy lélegezni tudjon. A felfújható mellényeknél ugyanaz az elv érvényesül, csak ott egy szénsavas patron fújja fel a mellényt, ami kényelmesebb viseletet biztosít.

A VMSZ elnöke személyes és megrázó tapasztalatait is megosztotta: – Szomorú tapasztalat, hogy túl sok gyermeket holttestet vettem ki a magyar vizekből. Ezért is hangsúlyozom, hogy egyszerűbb a gyerekre mentőmellényt ráadni, mint egy aranyos kicsi koszorút feltenni a sírjára. Fontos, hogy minden szülő gondolja végig, hogyan készül a vízbe menésre és milyen óvintézkedéseket tesz a gyermeke biztonsága érdekében.