Traktorkerék-csere időre, növényi magok felismerése továbbá szarvasmarha, ló és nyúl élősúly becslése is szerepelt a feladatok között. Ezen kívül ügyességi feladat és bálrakodás is kiegészítette a döntőt, amit a felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola nyert meg, a dobogón őket követte a MATE-csapat és a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikum csoportja. A 12 versenyszámból négyben a kaposvári fiatalok – Takács Éva, Kárpáti Zoltán, Solymosi Zoltán, Bognár Tamás – győztek. Felkészítő oktatójuk, Dobos László azt mondta: a diákok nagyjából egy hónapon át készültek a versenyre. Sikerükhöz az is hozzájárult, hogy lelkesen gyakoroltak és jó volt a csapatmunka.

– Büszkék vagyunk tanulóink sikerére, fantasztikus teljesítményt nyújtottak – mondta Princz Zoltán igazgató. – Eredményes tanévet zárunk, több más versenyen is szépen helyt álltak a diákok.