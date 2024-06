Nem is olyan rég volt, amikor elődeink kitanultak egy jó szakmát, volt persze néhány továbbképzés, de lényegében ez a tudás egy kis tapasztalattal megspékelve kitartott egészen a nyugdíjba vonulásig. Ma már ez elképzelhetetlen.

Egyes szakmákban lassabban megy az idő, míg másokban szinte rohan, de az biztos: a folyamatos tanulás ma már alapkövetelmény lett. A pályaválasztás pedig úgy tetszik, túl korán éri el a ma gyermekét. Régen egy 14 éves serdülőnek már egészen határozott elképzelései voltak a jövőről. Erre mondják, hogy korábban értek a fiatalok. Ugyanakkor az igazság az, hogy évtizedekkel korábban jóval kevesebb volt a lehetőség, lassabban változott a világ, s nem is volt annyi szakma, mint manapság.

A legszembetűnőbb változás tehát az, hogy egyre több a szakma és egyre kevesebb a szakember. Már legalábbis a nekik szánt feladatokhoz képest. Az egyszerű halandó manapság nem nyaralásról, távoli vidékekről álmodik, hanem ácsról, kőművesről, burkolóról, s már annak örül leginkább, ha belátható időn belül találkozhat ezekkel a szakikkal. No persze a gyárak sincsenek sokkal könnyebb helyzetben. Ezért ma már egészen komoly vállalati-egyetemi-szakképzési összefogások, együttműködések jönnek létre, hogy közösen enyhítsék a bajt.

Nálunk is egyre elterjedtebbek az életre való komplex felkészítési kísérletek. Európában is mind nagyobb az érdeklődés a reáltudományok és manuális szakmák iránt. Finnországban például a diákok több mint hatvan, Németországban és Ausztriában több mint ötven százaléka kezdi úgy az életét, hogy megtanul egy szakmát… Jól megtanul egy szakmát! Ez nem véletlen, hiszen akkor működik a dolog a legjobban, ha a gazdaság, a vállalkozások igényei és a tanulni vágyó diákok törekvései találkoznak.

Jósolni nehéz, nem tudni, hogy holnap mi lesz a legdivatosabb szakma, de a munkaerőpiaci trendekből sok minden kiolvasható: alaptudás+nyelvismeret+folyamatos képzésre való beállítódás lehet a nyerő!