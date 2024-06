Magyarországon a lakosság közel 9 százaléka, vagyis 831 ezer ember érintett, de még a fővárosban is csupán két támogató központ működik, kifejezetten az egyszülős családoknak. Az esetek 19 százalékában az apa neveli a gyerekeket, miközben egy évtizeddel korábban ez csak 13 százalék, azaz 44 ezer apa volt. Bár a feladatok ugyanazok, bármelyik szülő nevelje is a gyerekeket az egyedülálló édesapák általában több segítséget kapnak a környezetüktől, mert a gyereknevelést, a családfenntartást még mindig inkább női feladatnak tartja a társadalom. Kárpáti Tímea, a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) kaposvári elnöke a felújított Léva-közi játszótér átadása előtt sms-t kapott egy egyedülálló apától, hogy csonka családokat is segítenek-e.

– Természetes, hogy mindenkiről, gyerekekről, szülőkről és nagyszülőkről is igyekszünk gondoskodni – mondta Kárpáti Tímea. – Mindkét szülőre szükség van a gyereknevelésben, mert hozzák a saját nemükkel kapcsolatos sajátosságokat: az anya az óvó, szerető, gondoskodó viselkedést, az apa az igazi nagy kalandokat. Ettől függetlenül be kell látni azt, ha nem tudnak a szülők együtt élni, akkor jobb külön, minthogy állandó veszekedésben, feszültségben nőjön fel a gyerek, de a válás csak végső megoldás lehet. Fontos, hogy a szülők a válás után is jó kapcsolatban maradjanak, és ne hergeljék egymás ellen a gyereket. A szülők vegyenek részt a gyerek életében, és a szerető, biztonságos közeget biztosítsák, ha külön is.

A család szerkezetváltása jó ideje megindult, sőt felgyorsult a gazdasági és társadalmi környezet megváltozása miatt, elemezte kérésünkre Máté Mártonné, balatonboglári pszichológus. A modern világban megnőnek az egyén lehetőségei az önállóságra, és ez áttevődik a családi szerkezetre. A szerkezetváltást önmagában nem tartja ördögtől valónak, mert szerinte nem az a lényeg, hanem a családot alkotó egyéneknek igényeinek kiszolgálása.

– A család biztosítja az emberi kötődés, a biztonságérzet kialakulását, valamint támogatja a gyerek személyiségének kialakulását, illetve megtartását – mondta a pszichológus. – A családnak mintával kell szolgálnia egy gyerek számára. Támadhat egy kis nehézség abban, hogy egyszülős családban hogyan lehet anyai és apai mintát követni, ha az egyik nem áll rendelkezésre. A felnőttek felelőssége, hogy egyszülős családban is megkapja a gyerek a megfelelő mintát. Meg tudja oldani egy egyszülős család is, de ahhoz komoly tudatosság kell.