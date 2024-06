A Balatonalmádiban megrendezett eseményt a Kongresszus fővédnöke, Dr. Müller Cecília Országos Tisztifőorvos nyitott meg. A konferencia központi témái között szerepelt a környezeti infekciókontroll, az egyéni kockázatértékelés kérdése, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések számának hatékony csökkentési lehetőségei és az irányító hatóságokkal történő párbeszéd fontossága. A Caola Zrt. képviselői aktívan hozzájárultak a szakmai vitákhoz, tapasztalataik és javaslataik megosztásával. A rangos eseményen Dr. Száraz Anikó igazgatóhelyettes és Dr. Bánhegyi Péter, a Kutatás-fejlesztés vezető képviselték a vállalatot.



„Fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolódó területeken dolgozó munkatársaink – műszaki dolgozók, gyógyszerészek – is részt vegyenek az ilyen fórumokon, mert így közvetlenül be tudnak kapcsolódni a hazai infekciókontrollal foglalkozó közösség munkájába” – mondta Dr. Bánhegyi Péter. „Ez a rendezvény lehetőség a tanulásra, ismereteink gyarapítására és a mindennapi munkánk során felmerülő nehézségek megbeszélésére” - tette hozzá.



A cég számára kiemelten fontos a szakmai közösségekkel való együttműködés és a legújabb kutatási eredmények alkalmazása. Az esemény lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők tapasztalatokat cseréljenek, és új innovatív megoldásokat ismerjenek meg az infekciókontroll területén.



Dr. Bánhegyi Péter a Caola sporocid hatású fejlesztésének az eredményeiről is beszélt, amelyek egyedülállóak a magyar gyártói piacon. „A sporocid fertőtlenítőszerek nem a gombaspórák, hanem a baktériumspórák ellen hatnak. Ez különösen fontos olyan baktériumok, mint a Clostridium difficile ellen, amelyek hasmenéssel járó gyomor-bélrendszeri gyulladást válthatnak ki, és váladék útján terjednek” – magyarázta Dr. Bánhegyi.



A sporocid hatású termékek fejlesztése kiemelt fontosságú az egészségügyi fertőzések megelőzésében, mivel a baktériumspórák rendkívül ellenállóak és hosszú ideig képesek túlélni kedvezőtlen körülmények között is. A Caola széleskörű termékspektruma hatékonyan hozzájárul a kórházi fertőzések kezeléséhez és megelőzéséhez.