– A fennmaradó 240 millió forintból a kórház nyugati felén, a szakrendelő felől szigetelik majd az épületet és teljesen felújítják – mondta Orbán Csaba. – Végre a szakrendelő bejárati ajtaját is kicserélik. Most egy nagyon rossz állapotú ajtó van ott, ezért muszáj újat, egy fotocellásat beépíteni. A fűtés szempontjából ez is nagyon kedvező lesz, mert télen ott hűlt ki a szakrendelői rész – tette hozzá.

A másik 300 millió forintos pályázat is két részből áll össze. Mintegy 200 millióból a különböző szakrendelések műszerparkját korszerűsítették. Digitális röntgenre 42, nőgyógyászati ultrahang gépre 27 millió forintot költöttek el. Az összegből székeket és asztalokat is vásároltak. A körülbelül 100 millió forintból egy másik épületrészből a kórházba „vitték be” a tüdőgondozót.

Orbán Csaba arról is beszélt, a KEF ígérete szerint a jövőben 800 millió forintból hőszivattyús fűtési-hűtési rendszert alakítanak ki. A megbízott orvosigazgató hozzátette, 2013-ban államosították vissza a kórházat, azóta – a mostani beruházás nélkül – már több mint négymilliárd forintot költöttek el fejlesztésre.

Budapestieket is műtenek Nagyatádon



Szászfalvi László Barcs és térségének országgyűlési képviselője a nagyatádi eseményen kiemelte, a kórház az államtól minden évben kapott konszolidációt, ennek az összege is milliárdos nagyságrendű. – A kormány több mint tíz évvel ezelőtt eldöntötte, hogy ez a kórház megmaradjon – hangsúlyozta. – Azóta minden döntés és fejlesztés azt a célt szolgálja, hogy az itt és a környék élő 60-80 ezer ember számára minél magasabb szintű orvosi ellátás legyen biztosítva – tette hozzá. Szászfalvi László arról is beszélt, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) az országban lévő 401 kórház közül, elsőként a nagyatádiban valósítja meg az energetikai korszerűsítést. Az eseményen elhangzott, a nagyatádi kórház szerepe felértékelődött, nemcsak a környékről, hanem Budapestről is többen ott végeztetik el műtétjüket.