Hatalmas változásokat hozott az elmúlt néhány év a Balaton partján. Mindezek új kihívásokat, új együttélési formákat, s tán új vezetési filozófiát is megkövetelnek az ott élőktől. Az persze nem új, hogy az úgynevezett „őslakosság”, azaz az év minden napján a Balaton partján élők ma már szezononként más és más alkalmazkodási technika szerint élnek. Tehát – szerencsére – vége a néhány nyári hónapos balatoni szezon időszakának, ám ez teljesen új helyzetet teremtett. A nagy infrastrukturális fejlesztéseket korábban úgy tervezték és hajtották végre, hogy az bírja a nyári szezonos terhelést, aztán amikor „kiürült” a magyar tenger, akkor ezek fenntartási költségeit többnyire az ott élők nyögték (lásd víz- és csatornadíj). Ma már a régiós és helyi életfeltételeket, benne a fejlesztéseket alapjaiban határozza meg több új tendencia. A 2020-as évek elején egyik pillanatról a másikra lett számos olyan település a Balaton környékén, amelynek a lakossága több mint ötödével nőtt (Covid-hatás). A számok azt mutatják, hogy ekkor szinte népességrobbanás történt, hiszen egy év alatt több mint ötezer ember költözött a tó közvetlen közelébe. Évtizedek óta zsugorodó települések nyíltak ki újra. Aztán közben beérett az „ingatlanbumm” is. Új ingatlanok ezrei épültek, például csak Balatonlellén 1400 (!) új apartman készült az elmúlt 4 évben, Siófok is betelt, lényegében nincs építési terület.

A különböző mérések pedig azt mutatják: a magyar tenger partján nemcsak erős, hanem egyre vonzóbb, fejlődő községek és kisvárosok találhatók, amelyek képesek átrendezni az eddig többnyire az adottságaik által élen állók listáját. Az Egyensúly Intézet településindexe például nemcsak a lakosságnak és a vendégeknek, hanem a döntéshozóknak is megmutatja, hogyan is lehet sikeressé és erősebbé válni. Mint azt korábban megírtuk: nem véletlen, hogy a kisvárosok kategóriájában az idén is Balatonfüred az első, Balatonboglár a 11., a községek közül pedig négy a balatoni, köztük a második Fonyód, az ötödik pedig Balatonföldvár. A 15 ezer főt meghaladó városok 68 szereplős mezőnyében Siófok a 40. helyen szerepel.

Új helyzetet hozott tehát az új világ, amely a korábbitól eltérő, új válaszokat is követel a Balaton partján is.