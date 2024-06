A nyár általában áthelyezések, felmentések, kinevezések sorát hozza a Kaposvári Egyházmegyében is. A hétvégi pap- és diakónusszentelést követően váltak nyilvánossá a diszpozíciók.

Az újmisés Boross László a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban kezdte meg papi szolgálatát, a szintén újmisés Pohnert Dávid ugyancsak itt kezdett, ám augusztus 10-től a nagykanizsai Jézus Szíve-plébániára kerül káplánnak, míg a diakónussá szentelt Brunczvik Mátyás a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébánián tölti gyakorlatát.

Rengeteg a változás

Varga László kaposvári megyés püspök Molnár Attila somogyapáti plébánosra bízta a nagydobszai és a kétújfalui plébániák oldallagos ellátását, Fejes János siófoki káplán augusztus 10-től a kaposfüredi, a mernyei és a gamási híveket pasztorálja plébániavezető lelkészként Vida Zoltán kaposfüredi plébániavezető lelkésztársával. Porpáczy Attila Nagykanizsáról a siófoki Sarlós Boldogasszony-templom plébános-helyettese lesz, Balsai Tamás somogyvári plébános pedig plébánoshelyettesi szolgálatot lát el az osztopáni és a somogyvári plébániákon Arányi Zoltán lengyeltóti plébános irányításával, akihez augusztus 10-től e két plébánia tartozik majd oldallagosan.

Sándor László nagyatádi plébános feladatköre is bővül; a megyés püspök eddigi feladatai meghagyása mellett megbízta a vízvári és a babócsai plébániák oldallagos ellátásával; segítője Bencik Tamás plébánoshelyettes lesz.

Az egyházmegyei sakktábla „lépései” a házas diakónusok körét is érintették; Fekete Csabát Bárdudvarnokról központi szolgálatra rendelte a püspök, csakúgy, mint Matykó Árpád diakónust, Lehoczky Gábor diakónust Andocsról, illetve Karádról pedig a tabi plébániára, melynek plébánosa, Sifter Gergely a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Sík Sándor Tagintézmény püspöki biztosa lett július 1-től. Pisztora Ferenc atya hivatástisztázó évét saját kérésére egy évvel meghosszabbította Varga László püspök. Az egykor Kaposfüreden szolgáló pap tartózkodási helyéül a somogydöröcskei Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösséget jelölte ki.

A püspöki körlevél arról is számot ad: Csertán Dánielt – aki Nagydobszán és Kétújfalun szolgált –, július 1. hatállyal az egyházi rendi hatalomból fakadó mindennemű jognak és feladatnak gyakorlása alól felfüggesztette a főpásztor.