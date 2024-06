A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) a 8. mentőmellény-állványát felállította Siófokon a kedden. A mentőmellényt formázó állványon 12 darab gyerekméretű mentőmellény található, amelyet a gyerekek ingyenesen használhatnak, amíg a strandon tartózkodnak.

Nyolc helyszínen elérhető szolgáltatás

Az új állvánnyal együtt immár nyolc helyszínen várja a gyermekeket a közösségi mentőmellény szolgáltatás. Az első mentőmellény-állványokat két évvel ezelőtt adták át, amely megnyugtató a szülők számára, hogy egy ilyen biztonságot nyújtó eszközt találnak a strandokon.

Egy ilyen nagy forgalmú strandon biztosan használják majd a családok a mellényeket. Ezen kívül azért is örülünk annak, hogy a Siófoki Nagystrand befogadja az állványt, mert állványaink többsége egyelőre az északi parton található.

– mondta az átadón Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

Az állványokon különböző méretű – 10-től a 40 kilogrammig – gyermekeknek való mentőmellény található, amelyeket bárki leakaszthat és ráadhat a gyermekére, amíg a strandon tartózkodik. Utána csak vissza kell tenni az állványra.

Az állványt könnyen megtalálják a szülők és a gyerekek is, mert egy óriási, narancssárga mentőmellényt formál.

A figyelemfelkeltő kialakítás felkiáltójelként is szolgál, így jelezve, hogy a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó eszközt adjuk a gyerekekre a strandokon.

A helyi közösség támogatása

– Az FGSZ Zrt. számára mindig is fontos volt a helyi közösség támogatása, sok kollégánk is itt tölti szabadidejét a strandon családjával, ezért is nagy öröm számunkra, hogy ismét egy jó ügy mellé állhatunk. A biztonság egyik legfontosabb –

ha nem a legfontosabb

– irányelvünk munkánk során, így a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kezdeményezését, mely a gyermekek biztonságát szolgálja, teljes vállszélességgel támogatjuk – mondta Csanálosi Tamás, az FGSZ Földgázszállító Zrt. HR és Társasági Szolgáltatások igazgatója.

A Siófoki Nagystrand a legforgalmasabb strand a Balaton déli partján, a tavalyi évben mintegy 150 ezer vendég látogatott ide, köztük több ezer család. A strand nemcsak a fürdőzők, hanem a vízisportot kedvelők számára is vonzó, ezért is különös figyelmet fordítanak a strand üzemeltetői a biztonságos strandolásra.

Nagy örömmel üdvözöltük a VMSZ megkeresését a mentőmellények elhelyezésére, hiszen ezzel is elősegítjük a strandoló gyerekek biztonságos fürdőzését, terveink szerint több éven át.

– tette hozzá Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője.