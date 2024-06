A kulturális programok mellett pörköltfőző versenyt is szerveztek. Negyvenkettő csapat ragadt fakanalat, készült csülök-marha-és kakaspörkölt is. A kirakódóvásáron polgárőrök ruhákat is lehetett vásárolni, a rendőrök, katasztrófavédők, polgárőrök, honvédség közlekedésbiztonsági-drónos-motoros bemutatóval készült. A lovas polgárőrök csikós bemutatót tartottak. A rendezvény keretein belül elismeréseket is átadtak. Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke arany és ezüst kereszttel köszönte meg Balassa Stefánia Csilla és Pákozdi Károly munkáját, valamint elnöki elismerést adott Tüskés Viktória Zsófiának és Simon Krisztiánnak.

– Szerettünk volna ezen a napon a vármegye minden polgárőrének köszönetet mondani áldozatos munkájukért és jó hangulatban közösen eltölteni a délutánt – mondta el a vármegyei elnök.

A rendezvényen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is részt vett, aki Danger zenekarával is szórakoztatta a közönséget.