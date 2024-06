Ismét átfogó ellenőrzésekkel védi meg nyári közlekedési morálunkat a rendőrség Somogyban is. Ez most éppen annyit tesz, hogy fokozottabban ellenőrzik az ittas, drogos sofőröket. De természetesen a kiemelt figyelem nem jelenti azt, hogy a gyorshajtók akkor bátrabban tiporhatják a gázpedált, vagy szabad préda volna a gyalogos. Mert nem, de a rendet fent kell tartani.

A gyorshajtás szankcionálása örök, tehát az is marad

A nyári melegben könnyebben lankad el a figyelmünk, és ha ezt összekapcsoljuk az évszakban rendre megemelkedő bulik számával, akkor valóban érdemes lehet a kitüntetett figyelem. A gyorshajtás szankcionálása természetesen örök, hiszen egyrészt könnyű pénz, másrészt amíg autó lesz, száguldozó is akad. Tehát marad.

Az ilyen jellegű Roadpol akciók mindig nagy figyelmet kapnak. Mert, aki inni szokott vezetés előtt, az most sem fogja ijedten a sarokba dobni a sörösdobozt, de az ilyen-olyan hallucinogén anyagot szippantók sem ugranak le hirtelen a szerről. Ugyanakkor a társadalomban azért kelt egyfajta bizalmat: lám, vigyáznak ránk, mindig is.

A klasszikus ellenőrzés mellé azért javasolnék párat, még ha a hírértéke talán nem is lesz olyan magas. Lehetne például Rollpol, mikor a hangtalanul úttesten, járdán, falon, plafonon száguldozó rolleresektől kérdezik meg a rend őrei: ezt ugyan hogyan és mi végre? Esetleg lehetne még Kerpol is, mikor – elismerem, szélmalomharcnak tűnő – elszántsággal tanítanák meg kerékpárosok ezreit leszállni a bicikliről a zebra előtt, hogy ne kelljen már olyan szakszavakat megtanulni, hogy sértetti közrehatás, ha mégsem adná ki a bicaj-KRESZ.

Szóval társadalmi elégedettséget és rendet teremteni tényleg nemes feladat, de ha életszerűséggel is megtöltjük az akciókat, máris egy jobb világban közlekedhetünk majd.