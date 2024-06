– Évente több gyermek vagy fiatal szenved súlyos égési sérüléseket, sőt, sajnos halálesetek is történnek, amikor vasútüzemi területen felmásznak egy vasúti kocsira vagy a felsővezeték tartóoszlopára – tájékoztatott a vasút. – Az izgalmas elfoglaltságnak tűnő szelfikészítés a vonat tetején könnyen halállal végződhet! A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, már 2 méteres távolságtól áramütést, súlyos vagy életveszélyes égést okozhat. Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni.

Sokszor előfordul, hogy a vasúti sínek mellett játszó gyerekek a sínre köveket, nagyméretű idegen anyagokat helyeznek az érkező vonat elé, esetleg azt meg is dobálják. Ezzel súlyosan veszélyeztetik a közlekedő vonatok biztonságát, hiszen azok szolgálatképtelenségét, szélsőséges esetben siklását is okozhatják. A sínre helyezett tárgy észlelését követő vészfékezés következményeként az utasok és a vonat személyzete is megsérülhet. A nyári szünet közeledtével a MÁV ismételten kéri a szülőket és a pedagógusokat, hogy hívják fel a gyermekek és fiatalok figyelmét a szabálykövető közlekedés fontosságára.