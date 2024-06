Az utolsó „V” betűt ábrázoló állatot is felrajzolták a táblára a Kodály-iskola negyedikesei pénteken délelőtt. A diákok kreatívan búcsúztak el a tanévtől. A vakáció felirat mindegyik betűjét valamilyen színes állattal helyettesítették. Elefánt, papagáj és egy béka is visszamosolygott a gyerekekre. A tanulók arcán is látszódott az év végi öröm, de a fáradtság is.

Utóbbi azért is, mert csütörtökön este tanáraikkal és szüleikkel közösen a Desedán töltöttek el néhány órát. Pogány Hanna érdeklődésünkre elmondta, emiatt kicsit nehezebben kelt fel, de nagy örömmel érkezett az utolsó tanítási napra. Hosszú és fárasztó volt a tanév, ezért már nagyon várja a nyarat és a sok tábort. Törzsök Hanna is hasonlóan vélekedett. A negyedikes tanuló is készül a nyárra. Diákolimpiai táborba megy, és a családjával sátorozik is majd a Balaton környékén. Osztálytársa Molnár Kristóf is várta már, hogy véget érjen az egy héttel hosszabbra nyúlt tanév. Sok újdonságot tanult az elmúlt hónapokban, és nagyon várja már a felső tagozatot.

Fotók: Lang Róbert

– Nagyon sokat kirándultunk ezen a héten, az épületben szinte alig tartózkodtunk – mesélt az utolsó napokról Gáspárné Béres Bernadett, a 4./b osztályfőnöke.

– Pénteken is csak azért maradtunk a teremben, mert a nyolcadikosok elballagtak. Sajnos elviselhetetlen idebent a hőség, és az útfelújítás miatt a zaj is nagy. Nekünk pedagógusoknak még lesz teendők a következő napokban, de utána kezdődhet a pihenés. Azt gondolom ránk fér, mert hosszú tanév volt. A negyedikesek mellett a leendő első osztályosokkal is foglalkoztunk. Tíz óvodalátogatást végeztünk, nyílt napra jöttek a gyerekek, és szülői értekezleteket is tartottunk – tette hozzá.

A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában három osztályból, összesen 67 diák vett végső búcsút az intézménytől pénteken. A tanévzáró ünnepséget a legtöbb kaposvári iskolában szombaton reggel szervezik meg.

Küzdelmes hónapokat zártak

A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvodában is „lazább” volt az utolsó hét. A 110 gyermekes intézményben már hétfőtől osztály és közösségi szinten programokat szerveztek. Lukács Anett az iskola igazgatója elmondta, az egyik legsikeresebb eseményük a labdarúgópályán tartott számháború volt. – Túrát és tanár-diák meccset szerveztünk, és készültünk a ballagási ünnepségre a napokban – mondta az igazgató. – Nagyon nehéz, hosszú, fáradságos és küzdelmes tanév volt. A kisebb betegségek miatt is sokszor hiányoztak a gyerekek, ezért gyakran lemaradtak a tananyagban.