A hatmilliárd forintos flottabővítésnek köszönhetően az előszezonban gyakrabban közlekedhetnek a hajók a partok között, emellett a kedvezmények is kibővülnek az első nyári hónaptól a Balatonon.

Badacsony, Balatonföldvár, Balatonfüred, Fonyód, Siófok, Tihany és Tihanyrév kikötőiből naponta indulnak a menetrend szerinti járatok, míg a további 10 Balaton-parti kikötőből pénteken, szombaton és vasárnap futnak ki a menetrendi hajók a június 1-jétől kezdődött előszezonban. Fonyód és Badacsony között mindkét irányban napi 9-9 hajójárat indulását tervezi a Bahart, míg Siófok és az északi part települései között hétfőtől csütörtökig irányonként 7, pénteken és hétvégén pedig irányonként 9 járat áll az utasok rendelkezésére. A két part között járó átkelőhajókon – beleértve a péntekenként és hétvégente közlekedő Balatonboglár-Révfülöp járatot is –, nagy kerékpár-kapacitású hajók teljesítenek szolgálatot. A Balaton környéki biciklis közlekedők száma az idei adatok alapján több mint kétszerese a tavalyinak, így a társaság a kikötőkbe kihelyezett extra kerékpártárolók telepítésével is segíti a kerékpáros kirándulókat.

A július 5-ig tartó előszezonban 8 kikötőben várják az utasokat egyórás sétahajózásra és a nagy népszerűségnek örvendő naplementenéző sétahajóprogramra. Balatonfüreden és Siófokon a sűrűbb menetrend mellett több nosztalgiahajó is indul, Balatonboglárról vagy Révfülöpről pedig menetrendi hajóval tehetnek egy hetvenöt perces kört az utasok. A két település között közlekedő járat ugyanis egyből visszaindul a kiinduló hajóállomására.

Június 1-től több kedvezményt is bevezetnek a Bahartnál. A menetrendi hajókon jól bevált családi jegytípust a Bahart kiterjeszti a séta- és gyerekhajós programokra is, a gyermekek számától függetlenül kedvezményes, fix díjjal. A fogyatékkal élők a kompok mellett ezentúl már a személyhajókon is ingyen utazhatnak.

Fotó: Németh Levente

Nagy forgalom



A májusi ünnepnapokon az új hajók közlekedésének, a sűrűbb menetrendnek és a kedvező időjárásnak is köszönhetően kiemelkedő forgalom volt a Bahart hajóin. Május 1-jén közel kilencezren utaztak a kompokon és több mint 9800-an a személyhajójáratokon. Közülük 6800-an Fonyód és Badacsony között szálltak a fedélzetre.