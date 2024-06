Ebút 2 órája

Vasúti élmények: kutyával a Balatonra

A nyári időszakban az átlagosnál többen kelnek útra négylábú kedvencükkel. A tavalyi év tapasztalatai és visszajelzései azt mutatták, hogy megnövekedett az igény a Balatonra utazók körében is, hogy kutyájukat is magukkal vigyék. Azonban az eddigi szabályozás szerint a kutyák szállítása csak zárt szállítóeszközben volt megengedett a helyjegy köteles vonatokon. Ezen változtat most a MÁV-START: az utaskéréseket figyelembe véve – 2024. június 26-tól tesztjelleggel – már zárt doboz nélkül, csupán szájkosár és póráz használata mellett is lesz lehetőség a balatoni InterCity és expressz járatokon négylábú kedvenceinkkel utazni.

A MÁV-START jelenlegi szabályzata szerint a 20 kg-nál nem nehezebb kutyák szállítása, viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlása ellenében csak a nem helyjegy köteles vonatokon megengedett, szájkosár és póráz használatával. Erről a vasúttársaság szerdán számolt be. – A helyjegyes járatokon jelenlegi szabályzat szerint a kézipoggyász megengedett méreténél nem nagyobb zárt szállítóeszközben utazhatnak a négylábúak – közölték. – Az elmúlt időszak és a tavaly nyári balatoni menetrend idején beérkezett utasészrevételek alapján a vasúttársaság az idei nyári szezonban pilot program keretében vizsgálja a kutya szállítás lehetőségének szélesítését a Balatonra közlekedő vonatokon. Ennek köszönhetően június 26. és szeptember 1. között új lehetőség nyílik meg a kutyával utazni vágyók előtt. A Balaton déli partján a Balaton és Tópart IC-k, a Jégmadár, Panoráma, Napfürdő, Aranypart, Aranyhíd, Ezüstpart, Fenyves expressz vonatok, valamint az északi parton közlekedő Kék Hullám IC-k, Csabai Tekergő, Szabolcsi Tekergő, Lesence és Tanúhegy expressz vonatok 2. kocsiosztályán bármely utas bevihet az utastérbe szájkosárral, pórázon vezetve viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlása ellenében egy 20 kilónál kisebb tömegű kutyát úgy, hogy az ne zavarja a többi utast és kutyát. A kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat eltávolítani nem szabad, a pórázt az utasnak a kezében kell tartania. Az utazás során a kutya érvényes – egy évnél nem régebbi – oltási igazolványát be kell mutatni. – A 20 kilógrammnál nehezebb, nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyköteles vonatokon és csak azok peronján szállíthatók, utastérbe nem vihetők be – tájékoztatott a MÁV.

