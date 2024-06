Ingatlan 1 órája

Vegyen mézeskalácsházat, de ne a cukrászdában!

Egyediség, modernitás - ezek a kulcsszavai annak a balatonberényi parasztháznak, amely most keresi új tulajdonosait. A ház tökéletesen fel van újítva, csak be kell költöznie annak, aki úgy dönt, ideje egy házat a Balatonhoz közel vennie. Ha szempont a béke, akkor mindenképp kattintson! Ha a végén úgy dönt, nem is nyaralónak használja, akkor azon nem fogunk csodálkozni!

“A Balaton déli partján mézeskalács házikó eladó!

Balatonberényben strandhoz, központhoz közel eladó egy 2022-ben teljeskörűen felújított parasztház és egy hozzá tartozó önálló vendégház.

Külső megjelenésében a régi időket idézi, de a belső már a mai kort tükrözi, ötvözve egy-két régi elemmel.

A 60 m2-es parasztház vályogból épült, cserép fedésű.

A 30 m-es udvari ház tégla építésű, szintén cserép fedésű. Hozzá tartozik egy 25 m2-es fedett terasz jakuzzival, kültéri grillezőkemencével.

Mindkét ház fűtése klímával történik, kedvezményes H tarifával.

A parasztház nyílászárói egyedi gyártású, fa nyílászárók.

Az ingatlan 650 m2-es, körbe kerített területen helyezkedik el.

Udvara részben térkövezett, és parkosított.

Tökéletes választás állandó lakhatás céljából és nyaralónak egyaránt.

Vegyen részt egy kis időutazáson, tekintse meg személyesen, nem fog csalódni!

Ára: 114 millió Ft.” További lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán!

