Népes csapattal utazott Szerbiába a magyar gyermek fitnesz válogatott, ugyanis 48 sportoló képviselte hazánkat cacaki világbajnokságon A tíz nemzet közel háromszáz versenyzőjét felvonultató seregszemlén a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE tagjai közül heten álltak a zsűri elé. Bali Luca, Fodor Noémi, Sovák Réka, Tóth Anilla Netti, Gáspár Bora és Ernst Anna még az áprilisi, Mogyoródon rendezett Magyar Kupán kvalifikálta magát a világbajnokságra, míg Langer Léna a májusi, kaposvári versenyen remekelt, mely után – a somogyiak jó sportdiplomáciai kapcsolatainak is köszönhetően – kapott válogatott meghívót a Magyar Fitness és Testépítő Szakszövetségtől. Az elmúlt hónapok így azzal teltek számukra, hogy az edzőjükkel, Prukner-Sas Médeával közösen tökéletesítsék a gyakorlataikat.

– A csapatversenyre fókuszáltunk a legtöbbet, rengeteget gyakoroltunk, a világbajnokság előtti héten már minden nap edzettünk, hogy szinkronba kerüljenek az elemek, emellett pedig az erősítésre is sok energiát fordítottunk, illetve a sportolók táplálkozásra is odafigyeltünk – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Hatalmas öröm számunkra, hogy a mi versenyzőinkből álló csapat végül a harmadik helyet szerezte meg a világbajnokságon. Egyéniben is jól teljesítettek a sportolóink, ugyanis Sovák Réka bejutott a döntőbe, ahol végül a hatodik helyen zárt, míg challenge kategóriában bronzérmes lett. A többiek a népes mezőny közepén végeztek.

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Prukner-Sas Médea hozzátette: az elmúlt időszakban rengeteg, az eddiginél is több segítséget kapott edzőitől, a kisebb korosztályokkal foglalkozó Kató Lillától és Szabó Dórától, hiszen a gördülékeny munkájuk, illetve a szülők támogatása nélkül az elit versenyzők nem érhették volna el ezeket a kiváló eredményeket.

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A több dél-amerikai, mexikói, venezuelai és brazil válogatottat is felvonultató gyermek világbajnokságon a magyar válogatott végül az előkelő harmadik helyen végzett a szlovákok és a lengyelek mögött.

– A szlovákok nagyon erősek, ami annak is köszönhető, hogy hatalmas az utánpótlásbázisuk – tette hozzá Prukner-Sas Médea. – Minőségi, jól kidolgozott gyakorlatokkal készültek, illetve az is látszott, hogy a testfordulóra is sokat készültek. A lengyelek is eléggé felzárkóztak, illetve az ukránok, a románok és az észtek is erős csapattal indultak.

A kaposvári sportszakember hozzátette: a cacaki körülmények nem a legideálisabbak, így bízik abban, hogy a következő világbajnokságnak Kaposvár adhat otthont.