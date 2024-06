– Mennyi idősen ismerkedett meg a zenével? Ki terelte erre a pályára?

– Idén 56 éves vagyok, de a zenével még mindig csak ismerkedem. A szüleim inkább a tanulás felé terelgettek, nemigen tudtak mit kezdeni azzal, hogy a kreatív műfajok vonzanak. Egy zenetanár kölyökkoromban kifejezetten eltanácsolt a zenészpályáról, és még csak azt sem mondhatom, hogy nem volt igaza: dalszerző lettem, ami kicsit több is, kicsit kevesebb is, mint zenésznek lenni. De sok zenész barátom van, főleg azok, akikkel együtt koncertezem

június 7-én a siófoki Plázson.

– Zenei stílusa az évek folyamán sokat változott, kinek vagy milyen hatásoknak köszönhető?

– Szerencsére sok műfaj érdekel, az elmúlt 36 év során játszhattam szintipopot és dörgedelmes rockzenét, koncertezhettem vonósokkal és egy szál gitárral, játszhattam a legnagyobb arénákban, fesztiválokon és kisebb színháztermekben is, például elképesztő volt tavaly ugyanazt az előadást az Opera színpadán végigélni, aztán meg a Papp László Aréna csordultig telt nézőterének játszani. Nagy kegyelem ez, becsben is tartom. Mindez elsősorban a közönségnek köszönhető, mert követtek az úton, akkor is, ha dalokat írtam, ha színházban játszottam, és elkísértek az irodalmi és filmes kalandok során is.

– Harminc év címmel adott jubileumi koncerteket tavaly, milyen érzés volt három évtized után is a közönség elé állni?

– Nagy élmény ilyen értő közönségnek koncertezni, ráadásul olyan emberekkel együtt átrepülni három évtizeden, akik részben vagy egészében ismerik a pályámat. Fantasztikus volt a Győri Filharmonikus Zenekarral és a pécsi VoiSingers kórussal együtt muzsikálni, ilyesmi a mi műfajunkban nem történik minden nap. Az Aréna színpadán több mint százan álltunk, ez önmagában is izgalmas, hát még amikor egy ilyen létszámú társaság zenélni kezd… A Harminc év koncertanyaga azóta már meg is jelent dupla CD-n és tripla LP- n, a beszélgetésünk pillanatában is első az albumeladási listán.

– Könnyebb vagy nehezebb most a fiatal zenészeknek érvényesülni? Mi a véleménye a műfaji változásokról, ha lehet ezeket annak nevezni? (hódító rap,

mulatós dalok)

– Őszintén szólva nem tudom, erre a fiatalok pontosabb választ tudnak adni. Szerintem jóval kevesebb akadály tornyosul a mai kezdők előtt, nincsenek lemezgyárak, döntnökök, a videómegosztás, a dalpublikálás lehetősége mindenki számára egyformán adott. Ez egyrészt jó dolog, másrészt negatívan hat a kiadott produktumok színvonalára, elsősorban tartalmi értelemben. Ami az aktuális műfajokat illeti, szerintem jó, ha egy generáció megtalálja a saját hangját, saját előadóit. Amit tőlük kapnak, az már más lapra tartozik, engem például elborzaszt a mulatós műfaj beszüremkedése mindenhova, de én vállaltan ódivatú vagyok.