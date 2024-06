Már a városban is érezni a virágzó hársfák illatát és a Zselic erdeiben is intenzív virágillat jelzi: a méhészek számára fontos időszak érkezett el.

– A méhek szépen hordanak, és a sok eső miatt párás az erdő levegője, ez pedig jót tesz a nektártermelésnek – mondta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke.

– Ugyanis a párás időben megnő a nektártermelés, így a méheknek is akad dolguk bőven. – Most a hársvirágzás közepe tájékán vagyunk, eddig jók az előjelek, tette hozzá. – Az lenne jó, ha ilyen maradna az időjárás, bár a következő napokra kánikulát jósolnak. Az viszont nem tesz jót a virágoknak, ha tartósan harminc fok fölé emelkedik a levegő hőmérséklete.

Mészáros János elmondta azt is, azzal, hogy tavaly bekerült a zselici hársméz a nemzeti értéktárba, sokkal népszerűbb lett a vidék a vándorméhészek körében. Idén már legalább nyolc olyan méhész érkezett a Zselicbe, aki korábban nem legeltetett itt. De természetesen visszajárók is vannak, aki ugyanis egyszer megkóstolja az összehasonlíthatatlan ízű zselici nektárt, az visszatér.

Sumi Csaba másodszor jött el Egerből harmincöt méhcsaládjával a Zselicbe.

A hárs jobbára reggel és este adja a nektárt

– Folyamatosan figyelem a nektár súlygyarapodását és úgy látom, hogy jobb mint a tavalyi volt – mondta. – Ez az időjárás kedvez a hársnak: a téli és a virágzás előtti jelentős csapadék is megfelelt. A hárs reggel és este adja a nektárt, akkor mézel a legjobban, de jó napokon napközben is, ez van most is. Jó év lesz az idei hársból azoknak, akik a Zselicbe vándoroltak – mondta érdeklődésünkre Sumi Csaba.

Az egri méhész hozzátette: régi vágya volt a Zselicben méhészkedni, s ez először tavaly sikerült neki. A terve az, hogy több családdal is megteszi a 15 órás utat. – Nálam ez szenvedély, húzta alá. Kiemelte: itt azért is jó vándorméhészként legeltetni, mert a Sefag erdészei nagyon rugalmasak a méhészekkel. Ez nem mindenütt van így az országban, mondta.

Egyre kevesebben gyűjtik a hársfavirágot, túlságosan munkaigényes a szedése Már negyvenöt éve foglalkozik a hársfavirág felvásárlásával Puskás Ferencné, aki azt mondja, egyre kevesebb virágot hoznak a gyűjtők.

– Nagyon sok idő és munka, mire mondjuk húsz kiló összegyűlik belőle és nagyon nehezen is kapnak engedélyt a gyűjtők. Ezért nincsenek már nagyobb mennyiségek sem. Régebben nem volt egy perc szabadidőm se a szezonban, annyian hozták a begyűjtött virágot, mondta Puskás Ferencné, akitől azt is megtudtuk, hogy jelenleg 3800 forintot fizet kilónként a leadott virágért.

A hársvirág nagyon értékes gyógynövény, hiszen idegrendszer-erősítő, oldja a feszültséget, segíti a szívműködést és az elalvást. Vértisztító, érvédő hatása van, a belőle készített tea megakadályozhatja az érelmeszesedés kialakulását, csökkentheti a vérnyomást.

Gyógyteának a kislevelű hárs virágát szedik, a méhek viszont az ezüst hársból nyernek könnyedén virágport és mézet is.