Weöres Szabolcs a hosszú téli szünet és a hajó felkészítése, tesztelése után április 29-én indult a New Europe-pal New Yorkba, a 3600 mérföldes (6500 km) útra elkísérte Irina Gracseva, valamint Sükösd Balázs, akivel már egy csapatban megkerülték a Földet a Hong Kong Challenge-en. A cél az volt, hogy a vitorlást biztonságban átvigyék Amerikába, miközben kalibrálják a műszereket, kipróbálják a fejlesztéseket. Ez sikerült, bár az Öreg hölgy – ahogy Szabi nevezi a hajót – kormánytörést szenvedett, de ez csak a május 12-i érkezés után derült ki. New Yorkban a vitorlás és a magyar csapat is kitett magáért, ugyanis megnyerték a Szabadság-szobor lábánál, a Manhattan-öbölben rendezett Vendée Liberty elnevezésű egymérföldes gyorsasági Versenyt a D csoportban, maguk mögé utasítva több, modernebb felszerelésű hajót.

Weöres Szabolcs – immár egyedül – május 29-én vágott neki a Franciaországba vezető 3500 mérföldes útnak. A New York-Vendée az utolsó kvalifikációs megmérettetés volt a Vendée Globe előtt: a transzatlanti viadalon, ahol 1,5-ös szorzóval számolták a mérföldeket, 28 hajó indult. Weöres Szabolcsnak ahhoz, hogy bekerüljön a földkerülő verseny 40 indulója közé – egy hely szabadkártya útján talál gazdára – még 1500 mérföldet kellett mindenképpen lehajóznia, amit sikerrel teljesített. Végül a 25. helyen ért célba 15 nap 1 óra 13 perc és 4 másodperc alatt, megszerezve ezzel a Vendée Globe-indulás jogát! A kvalifikáció során a mérföldgyűjtés még 2022-ben kezdődött, Weöres Szabolcs kilenc nagy versenyen bizonyította kitartását és felkészültségét.

„Nagyon fáradt, de rendkívül boldog vagyok, hogy végre célba értem. Nehéz verseny volt, de megvan amiért küzdöttem, ott lehetek a Vendée Globe rajtjánál. Köszönöm mindenkinek a drukkolást.” mondta Weöres Szabolcs a befutó után.

Szabolcs a Vendée Globe előtt még egy nagy nemzetközi versenyen áll rajthoz, a szeptember 10-15 között sorra kerülő Défi Azimuton.

Weöres Szabolcs Fa Nándor nyomdokaiba lépve második magyarként fog elindulni a vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek számító sportversenyén, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbehajózniuk a bolygót. Terve megvalósításában a MOL-Új Európa Alapítvány, a Szerencsejáték Zrt., az MVM, a GreenGo és az MBH Bank is segíti.

A tizedik Vendée Globe idén, 2024. november 10-én rajtol Les Sables d’Olonne-ból.