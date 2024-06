Egész napos programra hívta Segesd és a környék lakosságát a nemrég alakult CIVIL16 Egyesület. Kiss Anita, a szervezet egyik alapítója elmondta: az egyesületük célja a település tisztaságának megóvása, a rászorulók segítése. Már több alkalommal szerveztek adományosztást Segesden, ezúttal pedig magyar hagyományőrző napra vártak mindenkit a hétvégén. Zászlófelvonással kezdődött a nap, ahol a DIVERTIMENTrio Családi Kamaraegyüttes játszotta el a Himnuszt és László Attila énekelte a közönséggel együtt. Somogyi huszárok álltak díszőrséget.

A szervezet tagjai kitakarították a kolostort, a falakra a trianoni békedekrétum előzményeit és körülményeit bemutató dokumentumok és fotók kerültek, s az elcsatolt területeket is bemutatták. Váradi Gyula, az 56-os Magyarok Világszövetsége Somogy Vármegyei elnöke és Kertai János történész mondott beszédet. A színpadon sorban váltották egymást a hangszeres együttesek, a Barcsi Dalkör, Kovács F. András operett- és magyarnóta-énekes, Bo Viktor is tapsot érdemelt. Mónus József Farkas íjászbemutatója is sokakat vonzott, hasonlóan a kaposvári Kangoo Jumps hölgyeinek produkciójához. A nap végén alig akarták leengedni László Attilát a színpadról, aki sok humorral kötötte össze a dalokat. Állatsimogató, népi játékok, militarybörze, fafaragók, bőrdíszművesek, arcfestők is várták a közönséget.

A CIVIL16 segesdi szervezetének vezetője elmondta: első perctől tudta, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket ezzel a rendezvénnyel, de szerencsére minden jól sikerült.

