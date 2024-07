Persze továbbra is sláger a csemegekukorica, amelyet előszeretettel tették kosaraikba a vásárlók, ahogyan a nyári könnyű étek, a lecsó alapanyaga is kelendő volt.

S habár sokan döntöttek úgy, hogy a piacon vásárolnak be, a kereskedők közül többen inkább a jól megérdemelt szabadságukat töltötték.

Mivel korábban bontottak virágot a növények, a legtöbb gyümölcs is előbb érik.

Ezért nem annyira meglepő, hogy sok helyen találhattunk szőlőt a kaposvári piacon.

De akinek csonthéjasra fájt a foga is válogathatott a bőséges kínálatból. Nektarin és őszibarack, de még kajszi is kosárba kívánkozott. S természetesen a nyár legjobb hűsítője a mézédes görögdinnye is jól fogyott ezen a pénteken a piacon. Az új csarnokban friss baromfihúsért álltak sorban a vásárlók, de grillezéshez tökéletes kolbászokat is hazavihettek.